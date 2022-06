Cambio di sede per le sezioni 71-72-73-74 aperte nella domenica referendaria

Anche se non per consultazioni elettorali dirette a rinnovare organi istituzionali, domenica anche Lamezia Terme tornerà alle urne per i quesiti referendari legati ad alcuni aspetti della giustizia.

Modifica di sede per alcuni elettori, poiché il luogo di riunione delle Sezioni 71-72-73-74 del plesso scolastico “Manzì” di Via Salvatore Foderaro, ancora interessato dai lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico, è stato temporaneamente spostato al plesso scolastico “Tripodi-Mancuso” di Via Jean Henry Dunant (ex C.da Barbuto).