Air Transat riattiva il volo diretto Lamezia-Toronto da domani 9 giugno

Conto alla rovescia per la ripresa dei voli Air Transat verso il Canada. La compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® Gsa, ed eletta nel 2021 miglior compagnia aerea al mondo per i viaggi vacanze all’evento Skytrax World Airline Awards per la quarta volta, riattiva il volo diretto Lamezia-Toronto da domani 9 giugno.

Questi voli rappresentano l’unico collegamento diretto dalla Calabria verso il Canada. Air Transat opererà da giugno ad ottobre ogni giovedì verso Toronto, con Airbus A330 configurati in 2 classi di servizio: Economica e Club.

I pasti sono serviti a bordo. Ogni poltrona a bordo è dotata di proprio intrattenimento video.