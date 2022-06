Il 16 giugno “Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno” al Teatro Grandinetti

Seconda edizione del convegno La Vita Agile dal titolo “Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno” che si terrà il 16 giugno a Lamezia Terme presso il Teatro Grandinetti dalle 16.

Un pomeriggio di incontri tra personalità politiche, parti sociali, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e aziende per definire un modello di rilancio del Mezzogiorno, attraverso un confronto e spunti concreti per cogliere le opportunità di sviluppo del Paese.

Il confronto si articolerà su tre momenti in cui saranno discussi e approfonditi i temi più rilevanti. Il primo tema sarà legato agli investimenti favoriti dal Pnrr come volano per il rilancio del Mezzogiorno.

Interverranno tra gli altri il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il Presidente Settima Commissione del Senato Riccardo Nencini, Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia, Roberto Occhiuto – Presidente della Regione Calabria, la Presidente Fondazione Territorio Italia e Presidente WWF Italia Daniela Ducato e Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale e Vice Presidente Confindustria.

Il secondo tema tratterà la sostenibilità come elemento di valore per le aziende e tra gli altri vedrà l’intervento di Mauro Del Barba, Co-fondatore e Presidente Assobenefit e Corrado Passera, Ceo di illimity, già ministro dello sviluppo economico e ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Terzo tema, la quotazione in Borsa come occasione di crescita, competitività e innovazione per le imprese del Mezzogiorno, con indicazioni concerete su quale sia il percorso, gli impegni e le opportunità portate dal mercato azionario.

Di seguito l’elenco degli speaker:

Primo panel

Enrico Giovannini – Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Riccardo Nencini – Presidente Settima Commissione del Senato

Michele Emiliano – Presidente Regione Puglia

Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria

Quintino Pallante – Assessore Regione Molise

Daniela Ducato – Presidente Fondazione Territorio Italia e Presidente WWF Italia

Vito Grassi – Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale e Vice Presidente Confindustria

Felice Saladini – Founder e Ceo MeglioQuesto

Fabrizio Favara – Chief strategy, sustainability & asset management Ferrovie dello Stato

Secondo panel

Mauro Del Barba – Co-fondatore e Presidente Assobenefit

Corrado Passera – Fondatore e Amministratore Delegato di illimity

Carlo Luison – Sustainable Innovation Leader di BDO Italia S.p.A.

Angelo Riccaboni – Presidente del Comitato d’Indirizzo del Santa Chiara Lab

Egidio Bianchi – Co-fondatore di Santa Chiara Next Società Benefit

Lorna Vatta – Founding Partner Linfa Digitale

Maurizio Guagnetti – Direttore comunicazione MeglioQuesto

Anna Moretti – Professoressa di Economia e Gestione delle Imprese, Università Ca’ Foscari Venezia

Terzo panel

Felice Saladini – Founder e Ceo MeglioQuesto

Manuel Coppola – partner Audit & Assurance BDO Italia S.p.A.

Rita Paola Petrelli – Founder e Presidente Kolinpharma S.p.A.

Pasquale Lambardi – Presidente e Amministratore Delegato di Relatech S.p.A.

Fabio Brigante – Responsabile PMI Borsa Italiana

Luca Memoli – Senior Associate | ELITE, Euronext Group

La smart conference è organizzata da MeglioQuesto in collaborazione con BDO, Borsa Italiana, Elite, Lavoro&Welfare e Fondazione Territorio Italia.