Fratelli d’Italia ha spiegato le ragioni tecniche e politiche, oltre che l’importanza di partecipare alle prossime consultazioni referendarie del 12 giugno.

Si è tenuto ieri un incontro importante, voluto dal Dipartimento Provinciale Giustizia del Partito a mezzo del suo responsabile Cesare Materasso, con la collaborazione essenziale ed unitaria di tutto il partito lametino e dei suoi dirigenti.

Hanno dato il loro contributo autorevole: Giuseppe Zofrea, Filippo Pietropaolo (Assessore Regione Calabria), Fabrizio Falvo, Antonio Mazza (Magistrato Onorario Tribunale di Crotone).

L’evento, ha visto larga partecipazione di pubblico. Fratelli d’Italia, invita “tutti ad andare a votare domenica prossima per questo referendum, perché la Giustizia in Italia ha bisogno di essere migliorata, come servizio pubblico essenziale e con questo referendum i cittadini devono dare un segnale ben preciso in tal senso”.