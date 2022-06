“Tanti auguri al nostro ex vescovo che ha guidato con umanità tra mille difficoltà la nostra comunità pastorale”

Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale, saluta l’ex vescovo Schillaci in occasione del nuovo servizio presso la diocesi di Nicosia.

«Tre anni intensi segnati non solo dalla pandemia ma anche da qualche problema di salute del nostro ex vescovo che nel maggio 2020 ha subito un delicato intervento chirurgico al cuore. Oggi vogliamo fare tanti auguri a Giuseppe Schillaci che ha guidato nonostante le difficoltà e gli ostacoli, portando avanti il suo compito con dedizione e stando sempre vicino a tutti i lametini perché si insedia nella sua nuova Diocesi di Nicosia» spiega la Bruni.

«Resterà sempre nei nostri cuori e non dimenticheremo mai il suo insegnamento che in questi anni ci ha lasciato: “Per servire e non per essere servito”, motto che Schillaci ha ripetuto sempre. E’ stato per i lametini un faro, una guida spirituale ma anche una persona cara a cui rivolgersi in ogni momento difficile. Saprà farlo allo stesso modo anche con la sua nuova comunità» sostiene il consigliere regionale.