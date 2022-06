La maggioranza dei 5.604 cittadini di Lamezia Terme che hanno votato ai referendum propensa al Sì

A votare si sono recati 5.604 cittadini di Lamezia Terme (10,59% degli aventi diritto), percentuale dimezzata rispetto al dato nazionale del 21%, con spoglio nelle 78 sezioni terminato comunque dopo le 3:30 di notte.

Per quanto solo un esercizio di stile, visto il quorum nuovamente non raggiunto a livello nazionale, i dati locali vedono vincere il Si in ognuno dei 5 quesiti, ma con percentuali diverse:

Limitazione misure cautelari 63,54% Si, 36,46% No

63,54% Si, 36,46% No Separazione funzioni dei magistrati 77,99% Si, 22,01% No

77,99% Si, 22,01% No Membri laici consigli giudiziari 76,18% Si, 23,82% No

76,18% Si, 23,82% No Elezioni componenti togati CSM 77,62% Si, 22,38% No

Nei comuni dell’hinterland dati simili, con qualche curiosità: No che vince per il quesito sulla legge Severino a Cortale, ed anche a Maida, Soveria Mannelli e Motta Santa Lucia con in più quello sulle limitazioni delle misure cautelari; parità nei primi due quesiti a Martirano Lombardo; a Jacurso la maggioranza dei 66 votanti recatisi alle urne ha fatto vincere il No sui quesiti relativi all’incadidabilità, limitazione misure cautelari, separazione carriere magistrati, con 3 Si in più sui membri laici nei consigli giudiziari e pareggio sull’elezione dei componenti togati del Csm.