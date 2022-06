L’Usb sollecita a Sacal implementazione del personale e stabilizzazione del personale stagionale e precario

«La recente notizia relativa ai gravi disagi che hanno riguardato decine di persone disabili bloccate per ore in un aereo per assenza di personale nell’aeroporto di Lamezia Terme pone seri dubbi sulla tenuta dell’aeroporto stesso e sulla capacità gestionale e amministrativa della Sacal» lamenta la Federazione Regionale USB Lavoro Privato – Trasporto Aereo, parlando però di un volo charter che avrebbe dovuto organizzare l’assistenza con la società che gestisce lo scalo.

Il sindacato si sofferma su «la grave carenza di personale nel settore PRM dell’aeroporto di Lamezia Terme dove spesso 3 soli lavoratori si trovano costretti a dover garantire, tra mille difficoltà, un così importante e delicato servizio, con ben 4 voli contemporaneamente sul piazzale» reputando che «la soluzione deve partire necessariamente dell’implementazione del personale e, soprattutto, dalla stabilizzazione del personale stagionale e precario».

Il sindacato sostiene che «massimo impegno, senso di responsabilità e professionalità dei dipendenti vengono sistematicamente mortificati dai risultati ottenuti per evidente inadeguatezza dei responsabili» augurandosi che «la nuova dirigenza possa invertire la rotta, procedendo alla stabilizzazione degli stagionali in tutti i settori, rimuovendo dagli incarichi le persone responsabili di queste grave carenze e di aver portato l’aeroporto di Lamezia Terme sull’orlo di un baratro economico, strutturale, organizzativo e legale, dove il personale, anziché essere gratificato per gli sforzi ed il senso di appartenenza, viene ripagato con altezzosità, superbia, in spregio delle più elementari forme di comunicazione».