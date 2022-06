Da domani modifiche alla viabilità in centro per la 5 giorni di incontri legati al calendario del festival Trame

Modifiche alla viabilità in centro per la 5 giorni di incontri pomeridiani legati al calendario del festival Trame.

Dalle 7 di mercoledì e fino alle 24 di domenica sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli con esclusione dei mezzi di Polizia e di Emergenza su:

Piazza Mercato Vecchio, nell’area antistante attività “Tabacchi Liquori”, con detta area che sarà riservata alla sosta dei mezzi di scorta o a servizio dell’organizzazione,

Via Carducci, lato destro, perimetro palazzo Nicotera, e sul lato sinistro, tratto in adiacenza ex entrata biblioteca comunale, per consentire le operazioni di carico e scarico da parte dell’organizzazione e sino all’intersezione con piazza Campanella, dopo rampa uscita di sicurezza cinema “Teatro Umberto”,

tutta l’area antistante palazzo Nicotera per il posizionamento dei gazebo, sosta dei mezzi di scorta e a quelli a servizio dell’organizzazione.

Divieto di circolazione su Corso Numistrano, tra l’attività Bar White/ Ex Servizi Sociali e fino all’imbocco di Piazzetta San Domenico, dalle 20 alle 24 nel periodo dal 22 al 26 giugno, riservando 5 stalli in prossimità di Piazzetta San Domenico per la sosta dei mezzi di scorta o a servizio dell’organizzazione

Si cita anche Vico Leone, che sarebbe però già chiusa al transito ufficialmente data la presenza di impalcature e lavori su stabili esistenti, ma che passati gli operai ora è un ciclico deposito di rifiuti a far compagnia alla strada dissestata.