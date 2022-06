Sui progetti a priorità alta dei Cis i consiglieri Gianturco e Rubino chiedono spiegazioni al sindaco

Le valutazioni sono state fatte da Regione e Ministero, ma i consiglieri comunali Mimmo Gianturco e Rosy Rubino chiedono al sindaco Paolo Mascaro le motivazioni, ignote anche al Comune, che hanno protato alla scelta dei 110 progetti approvati in Calabria, definiti a ‘priorità alta’, del Contratto Istituzionale di Sviluppo ‘Svelare bellezza’.

I due esponenti di opposizione ricordano come la giunta abbia approvato 2 progetti sulla viabilità a dicembre per candidarsi a tali fondi: «arteria panoramica collinare Sambiase Nord per un importo di 9.441.048,22 euro e Mobilità Sostenibile e Sicura pari a 24.520.682,44 euro. Tenendo conto che i 110 progetti a ‘priorità alta’ prescelti usufruiranno, molto probabilmente, della parte più cospicua del finanziamento, pari a 226,97 milioni di euro complessivi, rispetto a quello che sarà dato in dotazione ai 318 progetti a ‘priorità media’ e ai 462 a ‘priorità bassa’, riteniamo – aggiungono – che questa sia un’opportunità persa per la nostra città».

Si chiede così dopo 6 mesi dalla delibera di giunta al sindaco «se le due proposte formulate dal Comune di Lamezia Terme siano state preparate adeguatamente, in tempi ragionevoli ed in modo esaustivo, sia nella formulazione delle idee che nella progettualità delle stesse», esprimendo l’auspicio che «persa la corsia preferenziale, i due progetti presentati dal Comune di Lamezia Terme siano almeno inseriti tra quelli a ‘priorità media’ o a ‘priorità bassa’”», ambito che però non dipende dall’interrogazione che si annuncia all’ente sbagliato.