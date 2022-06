Per Giovanna Viola della direzione regionale del Pd, dell’ex cantina sociale dovrebbe occuparsi l’attuale consiglio comunale

A due anni di distanza dalla vendita ai privati, secondo Giovanna Viola della direzione regionale del Pd, dell’ex cantina sociale dovrebbe occuparsi l’attuale consiglio comunale.

«Noi riteniamo che il Sindaco della Città non debba essere nemmeno sfiorato dalla possibilità che si sia rivolto alla Città cercando una motivazione politica nell’attribuire ad altri, la decisione della vendita», sostiene Viola citando le ricostruzioni del centrosinistra ma non l’atto di vendita nato sotto la gestione commissariale.

«Il Consiglio Comunale di Lamezia Terme non può e non deve rimanere assente. Abbiamo la necessità che la Città sia informata e partecipi perché è la prima condizione per sperare che vi sia un risveglio di partecipazione e di coinvolgimento nelle questioni quando sarà il momento delle urne» sostiene la Viola in merito ad una pratica amministrativa in cui il consiglio comunale non ha potere di delibera.