Saviano promuove Trame alla vigilia della chiusura odierna dell’undicesima edizione

«Spero sempre di più che questo festival attiri attenzione nazionale e internazionale e sempre più persone; già il fatto che un festival porti persone a Lamezia Terme è già di per sé un fatto; poi che un festival decida di occuparsi solo di un tema, non è qualcosa di scontato perché in genere si tende a portare tutto dentro un festival: arriva l’attore o arriva un musicista, invece qui anche se arriva l’attore o un musicista deve declinare sul tema mafie, questa è una roba non scontata, molto bella, importante e che avvenga in Calabria è la differenza». Lo ha dichiarato Roberto Saviano ospite di Trame.11 festival dei libri sulle mafie che di sta svolgendo in questi giorni a Lamezia Terme, e che proprio negli incontri con il giornalista campano ed il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha visto le presenze numerose, mentre per la maggior parte degli altri incontri ad occupare molte sedie son stati fotografati gli stessi volontari della manifestazione in maglia rossa.

Oggi ultima giornata, con in apertura un appuntamento in collaborazione con il Museo archeologico lametino e la Direzione Regionale Musei Calabria, con la moderazione di Simona Bruni, (Direttore Musei Archeologici Lametino e Mètauros) intervengono Mariangela Preta (Direttore Polo Museale Soriano), Ermanno Arslan (Archeologo – in remoto), Stefania Mancuso (Unical). A seguire “Nuclei e contesti svelati” una narrazione guidata a cura di Stefania Mancuso.

Per gli appassionati di fumetti, Luca Scornaienchi presenta “Peppino Impastato”, Round Robin con Maria Carmela Fiumanò.

Si parla di giornalismo d’inchiesta e Camorra con Francesco D’Ayala e Marilena Natale per l’appuntamento “la mia vita da cronista contro la camorra”, e di denunce e del progetto Mani Libere in Calabria, che assiste gli imprenditori vittime di racket e usura.

Giuseppe Governale, con la moderazione di Alessia Candito, presenta “Sapevamo già tutto. Perché la mafia resiste e dovevamo combatterla prima”, Solferino.

Alle 21 sul palco di Trame “La stanza numero 30”, il libro autobiografico di Ilda Boccassini, che molto clamore aveva destato per le rivelazioni dei rapporti sentimentali con Falcone. A dialogare con la donna magistrato, titolare delle inchieste più discusse degli ultimi anni, è il giornalista Lionello Mancini.

Conclude l’ultima giornata del festival l’artista lametino N.A.I.P. con un talk con Vanessa Ricciardi.