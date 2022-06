La madre del Beato Carlo Acutis in visita privata nella Chiesa di San Benedetto

Ieri nel tardo pomeriggio nella Chiesa interparrochiale di San Benedetto visita di Antonia Salzano madre del Beato Carlo Acutis. In viaggio in Calabria per un breve periodo di vacanze, la famiglia Acutis ha fatto tappa in forma privata a Lamezia in visita all’anzidetto edificio sacro per incontrare il gruppo di preghiera dedicato al giovane Carlo.

Calorosissima l’accoglienza riservata alla signora Antonia che ha ricambiato intrattenendo l’attento uditorio con una lunga serie di testimonianze sul figlio e sulla fede cristiana.

Ricordiamo che nella chiesa di San Benedetto — retta da Don Domenico Cicione Strangis, che ha accolto la signora Antonia — è presente il primo stendardo dedicato al Beato Carlo.

Preannunciamo che in futuro la signora Alzano ritornerà in città, stavolta ufficialmente e alla presenza del nuovo Vescovo Serafino Parisi.