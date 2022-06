«L’estate è ormai arrivata ed i problemi della sanità lametina e del suo comprensorio restano gravissimi a tutti i livelli quindi sia sul territorio che in ospedale» valuta Saverio Ferrari, del direttivo PD Lamezia, «se a ciò aggiungiamo l’innalzamento dei casi Covid e l’aumento (grazie al turismo) della popolazione, specie nei paesi che si affacciano sul mare, c’è sicuramente da preoccuparsi e non poco sul come e con quali mezzi e, soprattutto, con quale personale si potranno affrontare eventuali emergenze sanitarie».

Ferrari rimarca come «è ormai notizia giornaliera la carenza di personale medico sulle ambulanze del 118, tanto che sempre più frequentemente, per tutto il bacino d’utenza (circa 150.000 abitanti) che, ripetiamo, aumenterà sensibilmente in luglio ed agosto, è presente un solo “mezzo” medicalizzato o al massimo due. In ospedale la situazione non è migliore con un Pronto Soccorso carente di personale e con reparti già sovraffollati ed anch’essi in sofferenza per i vuoti nell’organico».

Si ci appella così ai sindaci del lametino, che sulla pratica non hanno alcune potere se non quello di lamentare alla Regione e alle aziende sanitarie la situazione , e Ferrari sostiene che «sono ormai trascorsi circa 3 mesi da quando il PD di Lamezia, unitamente ai Consiglieri regionali Mammoliti ed Alecci ha chiesto un incontro al Direttore Generale Lazzaro sulla situazione di grave crisi in cui versa la sanità lametina e lo stato emergenziale del 118. Ma non è pervenuta alcuna disponibilità in tal senso. Probabilmente è ormai tardi per affrontare “strutturalmente” la situazione ma appare quanto meno necessario capire le intenzioni e i programmi della direzione per limitare i danni, derivanti da mesi di ritardi o insolvenze gestionali».