Sabato l’Associazione degli Apicoltori Produttori Calabresi discute di nuove forme di economia verde

Aprocal, l’Associazione degli Apicoltori Produttori Calabresi, ha organizzato per sabato 2 luglio a Lamezia Terme un convegno di forte attualità sul tema “Api e transizione ecologica. Gli ecoschemi, interventi strategici e sinergie tra apicoltura, agricoltura, sostenibilità ambientale e biodiversità”.

L’evento fa parte di una campagna finanziata ai sensi del reg. Ue n. 1308/2013, e rientra nell’ormai consueta attività di formazione, divulgazione scientifica e sensibilizzazione che Aprocal porta avanti ormai da diversi anni con grande successo.

«Dopo due anni – ha dichiarato il Presidente di Aprocal Luigi Albo – riusciamo di nuovo ad organizzare un grande evento in presenza. La transizione ecologica in atto rappresenta la tematica da porre al centro in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Sarà un modo per ribadire l’importanza strategica del settore apistico calabrese e la sua forte correlazione con fenomeni di stretta attualità che impattano in maniera decisiva sul futuro del pianeta e delle nuove generazioni».

Il convegno si terrà sabato 2 luglio 2022 al Best Western Hotel Class di Lamezia Terme, località Rotoli. Il programma prevede la registrazione dei partecipanti alle 9 e alle 09:30 l’inizio dei lavori con gli interventi del Presidente Luigi Albo e del Dirigente Ambiente e Zootecnia della Regione Calabria, Giovanni Pandullo.

Durante la parte centrale del convegno, dalle 10, si terranno le relazioni di due professori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna e del Presidente di Unaapi-Unione nazionale associazioni apicoltori italiani: Daniele Alberoni parlerà dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle rese nettarifere, mentre Claudio Porrini interverrà su tema dell’agricoltura sostenibile a tutela degli impollinatori e della biodiversità; il Presidente di Unaapi, Giuseppe Cefalo, esporrà la posizione delle associazioni degli apicoltori italiani sul ruolo dell’apicoltura nella PAC in epoca di transizione ecologica.

Le conclusioni saranno affidate al Dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo, e all’Assessore Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

A moderare il Convegno ci sarà Gaetano Mercatante.