“Per una programmazione della spesa europea che possa garantire uno sviluppo alla Calabria serve una visione strategica condivisa”

Si svolgerà martedì alle 17 presso il Grand Hotel Lamezia, l’Agorà democratico organizzata dal Pd per discutere del “Programma Operativo Regionale Calabria 2027 – Utilizzare proficuamente le risorse per una Calabria inclusiva, per lo sviluppo sostenibile e per un piano di lavoro”.

All’incontro, che sarà moderato da Ugo Floro e introdotto dal consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti, relazionerà il Docente di Economia Politica dell’Unical Damiano Silipo dopo i saluti degli esponenti del Pd lametino Deborah Chirico e Gennarino Masi.

Parteciperanno, tra gli altri, i consiglieri del gruppo dem a palazzo Campanella Domenico Bevacqua, Franco Iacucci e Ernesto Alecci, l’ex candidata alla carica di governatrice Amalia Bruni, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, il segretario regionale della Fai Cisl Michele Sapia, il segretario generale della Cisl Area Vasta Cz-Kr-VV Enzo Scalese e il segretario generale Uil Calabria Santo Biondo. Le conclusioni, infine, saranno affidate al segretario regionale del Pd Nicola Irto.

«Per una programmazione della spesa europea che possa garantire uno sviluppo alla Calabria – dichiara Raffaele Mammoliti incaricato dal gruppo Pd ad introdurre i lavori in quanto vice presidente della Seconda Commissione – serve una visione strategica condivisa. Adesso bisognerà concentrare l’attenzione sull’utilizzo effettivo delle risorse per determinare concrete ricadute positive sulle condizioni di vita e di lavoro dei calabresi».

«Animeremo – conclude il consigliere – un confronto di merito a tutto campo, con gli attori economici, sociali, istituzionali territoriali e regionali al fine di avanzare proposte concrete e coerenti nell’interesse della collettività».