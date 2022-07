Volare

Protesta domani di alcuni stagionali Sacal non richiamati dopo la pandemia

Disagi si registrano giornalmente in tutta Europa, tra voli in ritardo o cancellati, legati per lo più ad assenza di personale in numero adeguato e vincoli normativi da dover rispettare

Se ancora il traffico aereo non è tornato ai livelli prepandemia, con gli ultimi dati che fanno però presagire una ripresa almeno rispetto allo scorso anno con il venire meno delle misure restrittive, conseguenza diretta è la ricaduta economica su società che gestiscono gli aeroporti e le compagnie aeree. Disagi si registrano giornalmente in tutta Europa, tra voli in ritardo o cancellati, legati per lo più ad assenza di personale in numero adeguato e vincoli normativi da dover rispettare. Domami dalle 8.30 si terrà nel piazzale dell’aeroporto lametino così la protesta di alcuni stagionali Sacal che non lavorano dal 2019, ovvero ultimo anno prima della pandemia, non avendo ora alcuna copertura o ristoro essendo contratti a tempo determinato legati ad esigenze di lavoro.