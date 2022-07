Serpentone di mezzi agricoli chiamati a raccolta in corteo dal “Movimento Territorio e Agricoltura”

Un lungo serpentone di mezzi agricoli chiamati a raccolta in corteo per le strade lametine dal “Movimento Territorio e Agricoltura” contro i rincari per i lavori nei campi divisi tra l’aumento di carburante, concimi ed altre sostanze in uso in agricoltura, e tra carenza idrica ed altre conseguenze del riscaldamento globale che hanno compromesso i cicli delle stagioni portando maltempo e condizioni meteo imprevedibili.

Partenza fissata alle 9 dallo stadio provinciale Carlei, con lento peregrinare per le strade lametine attraversando i tre maggiori centri urbani per arrivare in fine in Piazza Italia, dove si sono levate le richieste di aiuti ed interventi ai vari enti chiamati in causa.