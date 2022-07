Sono 8 gli stagionali Sacal rimasti fuori dal rientro in servizio estivo tra carico e scarico bagagli, reputando di poter essere utili per quando ci sono assenze in organico tra ferie, malattie, pensionamenti.

Contratti scaduti nel 2019, con previsti 6 mesi a 30 ore settimanali, chiedono ora in sit in davanti agli uffici di avere spiegazioni dalla società aeroportuale ipotizzando un 10% voli in più sul 2019 nel primo semestre.

Foto 4 di 4







La prima rassicurazione diceva un rientro in servizio dal 1 giugno, visto anche che il personale stagionale in servizio è dimezzato rispetto ai periodi pre pandemia, ma giunti a metà luglio il servizio viene ancora gestito con poco personale acuendo i problemi esistenti a livello europeo nel settore aereo. L’auspicio successivo sarebbe poi quello di avere la stabilizzazione, avendo gli 8 stagionali effettuato tutti i corsi richiesti ed entrati in servizio tramite centro per l’impiego.