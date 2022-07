Bidoni della raccolta differenziata posti davanti alla lapide in memoria di ferrovieri morti sul lavoro

In merito alla raccolta differenziata la zona di Sant’Eufemia è stata tra le prime a partire a Lamezia Terme per quanto riguarda il porta a porta e la divisione in mastelli di colore diverso a seconda della tipologia di rifiuto.

Contestazioni sulle scelte logistiche interne alla stazione ferroviaria vengono ora avanzate da alcuni passeggeri, lamentando come i mastelli siano stati addossati ad una parete laterale ma comunque ben visibile rispetto al binario. Su tale parete, oltre ad alcune bacheche informative, è affissa anche una lapide con i nomi dei ferrovieri morti sul lavoro, reputando così la collocazione da parte della società che cura la pulizia dei locali quanto meno non idonea.