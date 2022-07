Luigi Vitale nuovo direttore provinciale Inca-Cgil comprensorio Catanzaro-Lamezia

È Luigi Vitale il nuovo direttore provinciale Inca-Cgil Comprensorio Catanzaro Lamezia. L’incarico gli è stato conferito nella giornata di ieri, durante la riunione del comitato direttivo Cgil Area Vasta nei locali della Fondazione Terina, su indicazione del segretario generale Cgil Area Vasta, Enzo Scalese, del coordinatore Inca regionale, Giovanni Aristippo, del segretario regionale Cgil, Angelo Sposato e dell’Inca nazionale.

Luigi Vitale, originario di Guardavalle, ha mosso i primi passi in Cgil da delegato Slc Cgil nel 2007 per poi iniziare il suo cammino ricoprendo l’incarico di responsabile Camera del lavoro di Guardavalle. Dal 2013 al 2015 ha collaborato con la Fillea Cgil e nel 2020 viene nominato responsabile Ufficio Inca Cgil Soverato e ieri la nuova nomina.

«Come sempre – ha dichiarato Vitale – sarò sul territorio per dare risposte ai lavoratori iscritti e pensionati, continuando a lavorare affinché alcun diritto venga negato. Voglio di ringraziare la Cgil Area Vasta e tutti i compagni che hanno deciso riporre così tanta fiducia nella mia persona. Rivestire un incarico così prestigioso per me è motivo d’orgoglio».