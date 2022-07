Sciopero del settore aereo, già 7 i voli cancellati in arrivo a Lamezia Terme con conseguenze sulle partenze

Annunciata come una domenica di disagi sul piano dei trasporti aerei in tutta Europa, per via di scioperi incrociati e dei disagi legati alla mancanza di personale in più scali, sono 7 al momento i voli già cancellati in arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme: Milano Linate 12.05, Milano Malpensa 13.20, Roma Fiumicino 14.35, Bologna 16.30, Milano Linate 17.35, Roma Fiumicino 18.25, Torino 19.05.

Ritardo stimato in circa 5 ore al momento per il volo proveniente da Innsbruck, circa mezz’ora per quello da Roma delle 10.30. Dilazioni negli orari anche nelle partenze di conseguenza, con al momento maggiore attesa per i passeggeri diretti a Salisburgo (volo slittato dalle 14.10 alle 19.10).

Per quanto riguarda la tratta ferroviaria maggiori disagi per l’intercity in arrivo da Milano e diretto a Siracusa, che viaggia con 65 minuti di ritardo.

Le 4 ore di sciopero, dalle 14 alle 18, hanno portato già a 122 voli cancellati di Ita Airways tra Italia ed estero, cui si aggiungono le rimostranze dei controllori di volo dell’Enav (Ente nazionale assistenza al volo, negli scali di Brindisi, Milano, Padova, Roma, Bologna, Lamezia Terme, Napoli, Perugia Pescara, Brindisi, Ciampino e Torino Caselle) e piloti e assistenti di volo italiani di alcune compagnie low cost – Ryanair, Malta Air, Easyjet e Volotea – oltre al personale di CrewLink, società con sede a Dublino, partner di Ryanair nella formazione del personale di cabina.

Le compagnie aeree europee hanno già cancellato 15.788 voli previsti per il mese di agosto a causa di scioperi e carenze di personale, pari al 2% del loro programma totale e al 60% delle operazioni a livello mondiale, secondo un rapporto di Cirium, la società di analisi del settore dell’aviazione. Inoltre, le compagnie aeree di tutto il mondo hanno registrato 25.378 voli cancellati dagli orari di agosto, il che significa l’eliminazione di circa 818 voli al giorno, 4,4 milioni di posti rimasti invenduti e meno dell’1% dell’orario totale.

Per quanto riguarda le compagnie aeree, Turkish Airlines è il vettore con il maggior numero di cancellazioni in Europa, con 4.408 voli, metà dei quali a Istanbul e un quarto verso la Russia. Seguono British Airways con 3.600 cancellazioni, easyJet (2.045), Lufthansa (1.888) e Wizz Air (1.256). In altre parti del mondo, la brasiliana Azul ha cancellato 2.133 voli, la sudcoreana Korean Air ne ha ritirati 2.033, mentre l’indiana IndiGo ne ha cancellati 2.030.