Giovedì dibattito su “Lavorare meno, vivere meglio” proposto dalla Filcams Cgil Calabria

“Lavorare meno, vivere meglio”, il libro di Fausto Durante, dirigente nazionale della Cgil sarà oggetto di un dibattito che la Filcams Cgil Calabria terrá al DopoLavoroFerroviario di Sant’eufemia di Lamezia Terme giovedì alle 17.

«La scelta del dopolavoro come luogo per presentare il libro ed ospitare l’autore non è stata casuale, poiché questo tipo di strutture, ormai rare, raccontano di un Paese dove il tempo libero rappresentava una garanzia per le lavoratrici ed i lavoratori che potevano fruirne come diritto. Oggi, con una società sempre connessa, con i livelli di sfruttamento attuali, il tema del tempo diventa fondamentale nel dibattito politico e sociale se si vuole conquistare un mercato del lavoro dignitoso e più attento al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori» sostiene il sindacato.

Al dibattito saranno presenti personalità del mondo sindacale e delle istituzioni.

«Vogliamo costruire, anche attraverso questo tipo di iniziative, una coscienza collettiva che guardi al lavoro come elemento di valorizzazione e realizzazione degli individui, una società dove cui lavora possa vivere dignitosamente con ciò che guadagna. Lavorare meno, mantenendo gli attuali livelli di retribuzione significherebbe, di fatto, aumentare il salario base portando le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori ad un livello quasi accettabile» afferma Giuseppe Valentino, Segretario generale Filcams Cgil Calabria.