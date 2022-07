Furgiuele minaccia esposti sui guasti Sorical ciclici sull’impianto Sambuco dopo gli ultimi ritardi nei lavori

«Sto seguendo con attenzione, e anche con legittima indignazione la vicenda del guasto all’acquedotto Sambuco, che sta provocando non pochi disagi ai cittadini, già stremati dal caldo torrido di questi giorni», sostiene il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

«Da ieri sono in costante contatto con Commissario Cataldo Calabretta per essere aggiornato sulle evoluzioni di una vicenda che comincia a rasentare il grottesco, causa anche le pastoie logistiche e burocratiche che non hanno consentito a Sorical di poter intervenire con prontezza», lamenta il parlamentare, «chi ha determinato l’inizio tardivo dei lavori di riparazione della condotta, dovrà renderne conto anche in sede istituzionale. Non è ammissibile che migliaia di persone debbano subire ritardi, complicazioni e lungaggini varie. Ad ogni buon fine lo stesso massimo responsabile della Sorical mi ha garantito che il cantiere presso il Sambuco ha previsto la sostituzione di circa 30 metri di condotta con una nuova in acciaio e che entro oggi pomeriggio si potrà tornare alla normalità».

Si lamenta che «per quanto riguarda il mio ufficio di parlamentare, non finirà con la soluzione del guasto» sostenendo «la possibilità di presentare esposto alle istituzioni competenti per capire le ragioni dell’inaccettabile ritardo con cui sono partite le attività di riparazione. Un ritardo vergognoso, incivile e irrispettoso della popolazione di Sambiase».

Ci sarebbero anche da trovare gli ulteriori fondi per sostituire tutta la condotta danneggiata, visto che l’intervento avviato da Sorical a monte del problema riguarda solo meno della metà del percorso e non ancora la zona oggetto dei numerosi disservizi.