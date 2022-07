Finita l’esperienza di Governo, appuntamento al Grand Hotel di Lamezia Terme sabato per la riunione regionale del Movimento 5 Stelle. Alle 16 il via ai lavori che vedranno riuniti i portavoce calabresi, gli attivisti e tutti gli iscritti al MoVimento.

“Ora più che mai è giunto il momento di tornare a confrontarsi di persona, tornare a parlare di idee, progetti e proposte guardandosi negli occhi” l’intento del Coordinatore Regionale Massimo Misiti che intende “dare un nuovo taglio alla gestione del MoVimento in Calabria, partendo da un momento di partecipazione e discussione sulla nuova fase che si è aperta delineando le linee guida. All’ordine del giorno la nuova organizzazione regionale voluta fortemente dal presidente Giuseppe Conte, si avvia dunque il percorso atteso da tempo volto a valorizzare l’attivismo. Un passaggio obbligato per consentire a tutti di dotarsi degli strumenti necessari per continuare a occuparsi delle comunità di appartenenza. In questa nuova fase è fondamentale ripartire con maggiore incisività e forza nei comuni, ma questo sarebbe impossibile senza la creazione di una filiera politica fondata su principi chiari e condivisi”.