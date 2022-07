Giuseppe Folino sollecita interventi su torrenti e viabilità montana che il Comune ha già programmato

«Se da una parte si registrano continui disagi alla comunità per l’interruzione del servizio idrico, c’è un’altra falla, se così possiamo chiamarla, che viene trascurata e rischia di diventare una vera emergenza» sostiene il segretario cittadino del Movimento sociale fiamma tricolore, Giuseppe Folino.

Si lamenta «la trascuratezza e all’abbandono in cui imperversano i canali di scolo, i fiumi e i torrenti della città. Ne sono un esempio il fiume Bagni, il fiume Cantagalli, il torrente Canne, senza escludere le zone montane e collinari che vedono le loro strade quasi coperte dalle sterpaglie e dai rovi», anche se la cooperativa Malgrado Tutto su mandato del Comune è intervenuta negli ultimi mesi proprio su alcune zone collinari.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua il Dup cita espressamente che «a seguito di delibera di G.C. n. 258 del 15/09/2020, si è ottenuto importante finanziamento di 5 milioni per 6 progetti di messa in sicurezza di particolare rilievo: aree interne Centro Storico Torrente Canne ramo est area mulini Castello (euro 980.000), Torrente Piazza (euro 980.000), Località Calvario (euro 900.000), Area Bosco Sant’Antonio (euro 640.000), Area Sud Est Contrada Lagani e Contrada Misà (euro 800.000), Aree collinari San Minà, Cubiti, Caronte, Acquafredda (euro 700.000). Sono già partite le progettazioni e quindi i successivi lavori. Accanto a dette opere che saranno realizzate dal Comune, assume importanza notevole anche il risanamento del Fiume Amato nell’area ex SIR, già finanziato dalla Regione Calabria a seguito delle sollecitazioni dell’Amministrazione Comunale, che presenta situazione di pericolo. Tramite fondi della Protezione Civile Regionale si è proceduto e si sta procedendo a ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Bagni, del Torrente Coschino, del Torrente Cantagalli, del Fosso di raccolta acque Magolà-Largo Sant’Antonio; al riguardo, si sono ottenuti vari finanziamenti oscillanti tra euro 150.000 ed euro 250.000 cadauno».