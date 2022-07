Il Pd lametino chiama a raccolta i sindaci della propria area sulla sanità locale lamentando vicende affrontate dall’Asp

La Segreteria del Pd lametino ha ritenuto opportuno promuovere venerdì alle 18 presso il centro congressi Prunia in via Sant’Umile Da Bisignano un incontro tra i sindaci del comprensorio sul tema sanità, ovvero una competenza che non è tra quelle assegnate agli enti locali ma di cui tanto discute la politica locale.

«Tuttavia nel rispetto delle diverse sensibilità, specie in questa fase pre-elettorale, un primo invito è stato rivolto ai sindaci politicamente più vicini, ma aperto, eventualmente dopo la elaborazione di una prima bozza di documento, a quanti altri sindaci vorranno essere coinvolti» è la distinzione del segretario del PD cittadino di Lamezia, Gennarino Masi.

«Ciò con l’obiettivo di essere congiuntamente ricevuti, al di fuori di ogni primogenitura, dalla Direzione dell’ASP, nel richiamo alle responsabilità che gli stessi sindaci hanno nella protezione dello stato di salute delle rispettive popolazioni» sostiene Masi, «non è eccessivo definire la attuale situazione sanitaria come una violazione delle norme e delle leggi. Con l’estate i problemi della sanità lametina e del suo comprensorio stanno diventando ingravescenti sul territorio come in ospedale, sia per l’incremento dei casi Covid, che per l’aumento (grazie al turismo) della popolazione, specie nei paesi che si affacciano sul mare».

Si cita la carenza di personale medico sulle autoambulanze del 118, ma non il tavolo aperto proprio dall’Asp con i vari referenti territoriali, si lamenta «un Pronto Soccorso carente di personale e con reparti già sovraffollati ed anch’essi in sofferenza per i vuoti nell’organico. Si rammenta come, a simbolo della incapacità gestionale della Direzione aziendale, l’acquisto di una TAC al quale, dopo un anno non ha fatto seguito la predisposizione dei locali», anche se i lavori sono stati assegnati come testimoniano gli atti sull’albo pretorio, mentre si contesta la mancata risposta ad un incontro richiesto da 3 mesi come PD di Lamezia, unitamente ai Consiglieri regionali Mammoliti ed Alecci. al DG Lazzaro.