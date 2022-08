Lamezia Bene Comune critica gli organi di indirizzo politico per i pareri negativi di quelli amministrativi

Per Lamezia Bene Comune la manifestazione sportiva “Sbs in centro”, non autorizzata dalla commissione di vigilanza il giorno prima e con documentazione presentata solo qualche ora prima del giorno stesso dell’evento, si sarebbe potuta svolgere perché gli organizzatori si sono presentati su Corso Numistrano a montare le attrezzature nonostante l’assenza di autorizzazioni ed ordinanza di chiusura del traffico.

«Quanti, come i responsabili di “Seila Beach Sport” ai quali va tutta la nostra solidarietà insieme agli atleti e agli staff organizzativi provenienti da varie parti dalla Calabria e da altre regioni d’Italia, tentano di realizzare qualcosa, sono lasciati in perfetta solitudine, con cambi di location, slittamenti e comunicazioni all’ultimo secondo utile, che trasformano il progetto di regalare momenti di aggregazione e divertimento alla città in odissee burocratiche, senza contare i costi e le conseguenze economiche per gli organizzatori e gli operatori che ruotano attorno alle manifestazioni», si chiede Lamezia Bene Comune, «solo poche settimane fa, nel giro di pochissime ore, un evento di risonanza nazionale come il “Lamezia International Film Fest” è stato spostato in tutta fretta dal parco della Piedichiusa a uno spazio privato. E poi il flop del tanto pubblicizzato bando “Città di mare e d’amare”, per animare il nostro lungomare durante il periodo estivo, chiuso con il “triste epilogo” di una sola proposta pervenuta per il mese di luglio e zero ad agosto. Eventi e rassegne costretti a spostarsi nei comuni del comprensorio durante i due anni della commissione straordinaria sono rimasti fuori Lamezia e, dalle notizie che ci giungono, altre realtà sono orientate a fare altrettanto vista la difficoltà ad organizzare nella nostra città».

Nella distinzione tra organi di indirizzo politico e quelli di indirizzo amministrativo, con commissione vigilanza che racchiude anche altri enti come vigili del fuoco e asp, secondo il movimento «troppo facile scaricare sugli uffici o addirittura sugli organizzatori, che sono stati invece costretti nel giro di poche ore a cambiare programmi e location: l’amministrazione comunale, e in particolare gli assessori competenti, dovrebbero accompagnare e supportare passo dopo passo quanti si impegnano per animare la vita culturale e ricreativa della città. Troppo facile fare conferenze stampa e mettere la bandierina dell’amministrazione comunale su tutto e poi lasciare gli organizzatori nei labirinti di una burocrazia oggettivamente complessa».

Ancora più facile sarebbe notare che le procedure sono standard, i documenti online (ultimo aggiornamento gennaio 2021), e le interferenze degli organi di indirizzo politico in quelli di indirizzo amministrativo non regolari.