Rosario Piccioni indicato coordinatore regionale di Primavera della Calabria

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea regionale del laboratorio politico “Primavera della Calabria”, con una partecipazione di attivisti collegati via web da diverse parti della Calabria e da altre parti d’Italia.

Nell’ambito di una lunga e articolata discussione, l’assemblea ha espresso innanzitutto apprezzamento per il percorso avviato a livello nazionale dalla portavoce di “Primavera Democratica” Anna Falcone.

All’unanimità, l’assemblea di “Primavera della Calabria” ha eletto coordinatori regionali Marina Neri, avvocata e attivista, e Rosario Piccioni, consigliere comunale di “Lamezia Bene Comune” nel comune di Lamezia Terme. Nel ringraziare tutti gli attivisti per la fiducia, i coordinatori regionali hanno sottolineato l’esigenza, a prescindere dalle dinamiche elettorali e dall’esito del voto, di proseguire un’attività di radicamento sul territorio, creando momenti di discussione e confronto sui temi e le urgenze della Calabria, lamentando «l’assenza di una voce di opposizione che riporti attenzione alle realtà di territori e comunità che soffrono: dalla sanità alle emergenze ambientali, dalle assenze di lavoro e servizi, alla negazione quotidiana dei diritti fondamentali».

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre si sostiene che «il centrosinistra e tutto il mondo progressista non possono permettersi, come sta accadendo, atteggiamenti all’insegna dei veti e delle esclusioni. Non consegnare il Paese alla destra a trazione sovranista, che non ha nulla in comune con i valori liberali e moderati dei partiti europei, che vuole rilanciare l’autonomia differenziata portando all’esasperazione le già laceranti diseguaglianze tra Nord e Sud del Paese, che potrebbe ottenere una maggioranza tale di saggi da “stravolgere” la Costituzione Repubblicana a firma di Meloni- Berlusconi-Salvini, è responsabilità di tutti e di ciascuno».

Secondo “Primavera della Calabria” «le forze di Centro- Sinistra e di Sinistra hanno il dovere politico e morale di fare ogni tentativo per ricostruire quel Campo Largo e progressista. Campo largo che, pur coi limiti e le contraddizioni emersi soprattutto nell’ultimo anno di governo Draghi, è l’unica forza politica in grado di dare all’Italia una prospettiva di governo responsabile, credibile a livello europeo ed internazionale, di dare risposte al mondo degli ultimi, dei giovani, delle donne, delle cittadine e dei cittadini che hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto della crisi innescata dalla pandemia. Il futuro del Paese non sta nell’Agenda Draghi, frutto di un governo di emergenza che non tornerà, ma in un Programma politico coraggioso, centrato su lavoro, inclusione, sanità pubblica, istruzione accessibile a tutti, transizione ecologica, equità di genere e intergenerazionale. Ci sorprende la posizione di Enrico Letta che nei giorni scorsi ha chiuso all’alleanza con Conte e i Cinque Stelle con i quali, oltre ad aver condiviso per due anni il governo del Paese, si sono portate avanti importanti riforme e alleanze nei Comuni e nelle Regioni».

Si contesta che «i Calabresi non votano e non voteranno quei parlamentari, sempre ricandidati senza alcuna discussione o investitura popolare, che non rappresentano i calabresi, ma solo quel potere personale che baratta a Roma seggi sicuri in cambio di voti clientelari e silenzio, sui nostri diritti e sul nostro futuro. Nessuno di loro avrà il nostro voto mai. Le forze politiche tutte sono chiamate, mai come adesso, a scegliere per il Sud, una rappresentanza libera e autonoma, non servi fedeli delle segreterie politiche».