Serbatoio di Spineto ancora a secco, la Multiservizi sollecita alla Sorical la “solidarietà idrica” sullo schema idrico

Si informano gli utenti del Servizio Idrico che vista la grave carenza idrica registrata sulle zone collinari di Nicastro, la Lamezia Multiservizi S.p.A., con nota Prot. n.270 del 02/08/2022 ha richiesto alla Società Risorse Idriche Calabresi – So.Ri.Cal. S.p.A. – di intervenire, prima di ogni cosa, assicurando al serbatoio di Spineto la fornitura idropotabile necessaria a sostenere le esigenze idriche dei residenti di Lamezia Terme serviti dal serbatoio lasciato a secco.

È stata prospetta quale soluzione al problema, in via eccezionale, che dalle forniture garantite a tutti gli altri Comuni sottesi dallo schema acquedottistico Savuto possano essere prelevate piccole percentuali d’acqua, ossia quelle portate minime tali da ripristinare il funzionare dell’unico serbatoio attualmente penalizzato sull’intero schema idrico, ossia quello di Spineto, nel Comune di Lamezia Terme; ciò senza arrecare pregiudizio a nessun Comune interessato.

Quanto proposto rientra nel corretto principio della continuità del servizio per tutti gli Enti, senza peraltro far sì che le difficoltà di approvvigionamento pesino esclusivamente su un solo Comune con una riduzione idrica pari al 100% e sui soliti utenti di quel territorio, introducendo una condivisione in via equitativa della risorsa pubblica.

Purtroppo non vi sono ancora aggiornamenti da parte della So.Ri.Cal. S.p.A. sulle attività condotte per ripristinare il servizio agli utenti di Lamezia Terme, né tantomeno certezze che la soluzione prospettata, benché condivisa, sia stata dalla stessa adottata con successo.