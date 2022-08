Il segretario lametino del Pd e 7 sindaci dell’hinterland chiedono nuovamente di essere ricevuti del Dg dell’Asp

Gennarino Masi, in qualità di segretario cittadino del PD di Lamezia Terme, di concerto con i consiglieri regionali Raffaele Mammoli ed Ernesto Alecci ed i sindaci dei comuni di Soveria Mannelli, Michele Chiodo, Platania, Davide Esposito, Cortale, Francesco Scalfaro, Martirano Lombardo, Franco Rosario Pucci, San Pietro a Maida, Domenico Giampà, Maida, Galdino Amantea e Jacurso, Ferdinando Serratore, torna a chiedere un incontro urgente alla direzione generale dell’Asp di Catanzaro.

Parlando di sindaci «responsabili, insieme all’intero consiglio comunale, della condizione di salute della popolazione del proprio territorio, a fronte dell’inarrestabile degrado della sanità lametina e del suo comprensorio», anche se gli enti locali non hanno alcun potere di deliberare in tema di organizzazione della sanità, si ci appella al D. Lgs. 229/1999 (decreto Bindi) sostenendo che «affida loro poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL», anche se le Asl non esistono più in Calabria e la legge parla della conferenza dei sindaci il cui presidente sarebbe quello di Catanzaro (in quanto capoluogo di provincia).

Si spiega che «in particolare a fronte delle gravi carenze assistenziali sia in ambito ospedaliero che territoriale, ci attendiamo che nel suddetto incontro la Direzione Generale illustri settore per settore le disfunzioni esistenti e le azioni promosse e ciò al fine di superarle nel medio e breve termine nel contesto della più generale programmazione. Tutto ciò, non per meri pregiudizi (le valutazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate inadempienze per inidonea o mancata assistenza spettano ad altri organi dello Stato) ma per fornire se possibile ogni fattiva collaborazione in tutte le sedi istituzionali».