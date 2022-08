Piccioni annuncia un’interrogazione al sindaco per chiarimenti su scelte aziendali di Sacal legate al personale

Nel contesto internazionale che vede disagi in tutti gli aeroporti, con le difficoltà e responsabilità divise tra compagnie aeree e società di gestione degli scali, sul trasporto disabili il consigliere di Lamezia Bene Comune, Rosario Piccioni, si rivolge al Comune.

«Dopo aver raccolto denunce e sollecitazioni da parte di numerose persone e aver esaminato attentamente la situazione, ho presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere cosa sia stato fatto alla luce dei numerosi episodi segnalati e quale posizione voglia assumere l’amministrazione Mascaro, attraverso il suo rappresentante nel Cda, per risolvere in maniera strutturale una carenza inaccettabile e insopportabile in un aeroporto che il governo nazionale considera di rilevanza strategica» spiega Piccioni, ma le scelte aziendali non passano da via Perugini.

«Da quanto dichiarato sulla stampa dagli stessi operatori e dai rappresentanti sindacali, la questione centrale riguarda l’assoluta carenza di personale per il servizio di trasporto ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta: a fronte di circa 100 passeggeri al giorno che hanno bisogno di assistenza, su circa 50 voli quotidiani, ci sarebbero solo 15 operatori in servizio che si alternano su turnazioni h24», lamenta Piccioni, «una grande mole di lavoro, svolta con grande umanità e professionalità fino ad oggi dai pochi operatori in servizio, che chiaramente non regge i tempi e i flussi di un aeroporto come il nostro, in particolare nel periodo estivo. La presidenza Sacal aveva annunciato ai sindacati un incontro a stretto giro con i rappresentanti dei lavoratori per affrontare la questione ma, ad oggi, da quanto ci risulta, la questione non è stata ancora risolta. E siamo praticamente nel cuore della stagione estiva, con i flussi di passeggeri che andranno ad intensificarsi fino alla fine del mese e ai primi di settembre».

Sacal sta ancora rispettando gli obblighi legati al calo dei passeggeri rispetto a prima della pandemia, con dati che anche se in crescita rispetto al precedente anno non sono ancora ai livelli del 2019, ed una società per azioni deve tenere conto anche delle scelte fatte tra cassa integrazione, necessità di stagionali ed affidamenti esterni.