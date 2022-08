Lucia Cittadino imputa ai riposizionamenti interni di Fratelli d’Italia la pausa estiva dei lavori delle commissioni

«Mentre i consiglieri di Fratelli d’Italia litigano a suon di pec per chi debba fare il Capogruppo o il componente di questa o quella Commissione, brigano sostanzialmente per le poltrone, la città langue, il PSC è fermo, la commissioni sanità e bilancio non possono essere convocate, e chi ne fa le spese sono sempre i cittadini» lamenta Lucia Alessandra Cittadino, consigliera comunale “Nuova Era”, sostenendo che la pausa estiva in atto delle commissioni sia legata al passaggio ancora tutto da chiarire di Antonio Lorena al gruppo di Fratelli d’Italia.

La critica interna all’opposizione è quindi quella di aver rallentato i lavori, che già ora tra ferie dei dipendenti e campagna elettorale sotto l’ombrellone era previsto. Provocatoriamente la Cittadino si rivolge così a Wanda Ferro, sostenendo che «la città non può aspettare le elezioni politiche del 25 settembre».