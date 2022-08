Ripristino dei luoghi e servizi non completato ancora in via Sacerdote Andrea Vescio dopo i lavori Sorical

«Il 20 luglio la Sorical provvedeva ad ultimare i lavori di rifacimento di un tratto della condotta idrica dell’Acquedotto Sambuco. Numerosi sono stati i disagi che ha dovuto subire una parte notevole della popolazione lametina. Oltre tre giorni senza acqua, proprio durante l’estate», ricorda Antonio Lorena, consigliere comunale alla prima uscita sotto lo stemma di Fratelli di Italia, «le difficoltà più ardue le hanno dovute sopportare alcuni residenti di via Sacerdote Andrea Vescio, zona martoriata dalle continue rotture della condotta in questione, i quali, hanno subito ingenti danni materiali, come la distruzione di una parte del loro giardino e del muro limitrofo la strada comunale. Inoltre, a tutto ciò bisogna aggiungere la mancanza di fornitura sia di luce che di gas che ha colpito le abitazioni predette, causata della presenza di sottoservizi in prossimità degli scavi per la riparazione del guasto idrico, quali Enel ed Eni».

A distanza di oltre 15 giorni «devo constatare che i lavori di riempimento dello scavo e di ripristino dei danni subiti dai residenti presso le loro abitazioni non sono stati ultimati. Tutto ciò lascia senza parole, una situazione al limite dell’assurdo e del grottesco», continua Lorena, «Sorical ha provveduto a ripristinare il servizio idrico riparando unicamente la condotta mediante la sostituzione di 30 metri della stessa. Enel ha ripristinato la fornitura servizio elettrico, ma, purtroppo, rimane sospesa quella del gas da parte di Eni. Ma vi è di più ad aggravare la situazione, ovvero, la presenza di eternit lasciati in loco da quando sono iniziati i lavori per la riparazione della condotta (dal 18 luglio)», rimozione che però deve essere affidata a ditta specializzata.