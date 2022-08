Deborah Chirico si interroga sul destino della mobilità lametina alla luce di possibili nuovi progetti

Deborah Chirico, componente del direttivo Pd di Lamezia Terme, chiede spiegazioni a mezzo stampa all’assessore comunale Francesco Stella sul gruppo di lavoro avente ad oggetto lo studio di fattibilità Tecnico Economica della nuova Mobilità Sostenibile, rivolto anche alla Programmazione della Metropolitana di Superficie. Un lavoro tra partner pubblici e privati che però ha come prossimo appuntamento ottobre, ovvero dopo le elezioni politiche ed il rinnovo della presidenza della Provincia di Catanzaro, il che qualcosa potrebbe cambiare nell’agenda dei soggetti coinvolti.

«Assessore, ci preme conoscere prima che diventino decisioni irrevocabili, quali siano i percorsi della metro di superficie pensati. Come si identifica a livello strutturale quella linea gialla pubblicata dal tavolo tecnico il 5 agosto?» chiede la Chirico in merito a quella che in leggenda è indicata come “linea attualmente in servizio”, «cosa tocca in sorte a Sant’Eufemia, quartiere considerato periferia. Periferia non significa abbandono, sporcizia, incuria, degrado, prostituzione e traffici di vario tipo. Siamo silenti davanti all’involuzione di un quartiere che sta perdendo i suoi tratti identitari, cultura tradizione e tipicità dei suoi fabbricati, per lasciare il posto ai commercianti all’ingrosso che lo hanno preferito perché la sua posizione è strategica rispetto alla viabilità fuori città e fuori regione. E non solo per questo».

La Chirico lamenta che «il tema precedente fosse la rettifica ed il potenziamento, l’elettrificazione del tracciato Sant’Eufemia – Sambiase – Nicastro – Feroleto – Germaneto – Catanzaro Lido», e nella mappa appaiono come varianti le stesse fermate citate, con nuove fermate e tratte da prevedere in aeroporto, centro commerciale due mari, Cortale, Bivio Amato.

La componente del direttivo Pd però chiede «chiarezza sulla mobilità di necessità, per motivi di lavoro, di studio, di salute. Si crei la mobilità connessa al turismo ed all’attività dell’aeroporto Internazionale», sebbene lo stesso scalo abbia una navetta giornaliera con corse ogni 15 minuti per la stazione di Lamezia Terme Centrale e diversi autobus di linea per il resto della Calabria.