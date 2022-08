Auto rigata al sindaco di San Pietro a Maida, la solidarietà del Pd calabrese

“Un ennesimo sfregio ha colpito un nostro amministratore, questa volta è toccato al sindaco di San Pietro a Maida e segretario provinciale del Partito Democratico di Catanzaro, Domenico Giampà”. E’ quanto si legge in una nota del Partito democratico calabrese, dopo che Giampà ha dato notizia degli atti vandalici ai danni della sua auto.

Secondo il Pd “Amministrare la cosa pubblica, rappresentare i cittadini e le istituzioni, onorare la democrazia sono valori a cui non rinunciamo, soprattutto davanti ad una mentalità delinquenziale e ignorante. La tutela del lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri è al centro del processo di rafforzamento del nostro partito, subito dopo le elezioni politiche avvieremo la consulta degli amministratori e insieme ragioneremo di come contribuire alla marginalizzazione di una mentalità aggressiva e mortificante nei confronti di chi quotidianamente affronta i problemi dei cittadini con abnegazione. A Domenico Giampà la vicinanza e la solidarietà di tutti i democratici calabresi”.

La vicenda è stata denunciata dallo stesso Giampà sulla sua pagina Facebook:

Ti capita di uscire con la famiglia in una serata d’estate nella comunità, che ami e che amministri, per poi trovare così la tua auto al rientro. È la seconda volta in pochi mesi, la prima l’ho presa per una ragazzata, ma adesso basta! Mi disturba molto sapere, che fuori ci sia qualcuno determinato a fare questi gesti nei miei confronti. Non è la banalità del danno, ma l’accanimento del comportamento, che mi esorta a chiedermi, se vale la pena tutto il sacrificio, che metto ogni giorno con l’impegno pubblico. Sono sempre disponibile con tutti, anche e soprattutto, con chi non ha cose piacevoli da dirmi, perché fare il Sindaco significa per me, sforzarsi a capire più degli altri. Continuerò a fare del bene finché ne avrò forza (anche se queste cose la fanno venir meno notevolmente), anche per te, caro ignoto concittadino, nonostante tuo il gesto vigliacco, perché ad ogni costo, il bene deve prevalere sul male”.