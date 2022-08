“Delimitare meglio le corsie delle rampe di accesso in A2 degli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme”

Nella notte del 14 agosto tante sono state le segnalazioni giunte al Centro Operativo Autostradale di Lamezia Terme, riguardanti un’autovettura che procedeva contromano sull’Autostrada A/2 del Mediterraneo dallo svincolo di Pizzo Calabro verso Lamezia Terme.

Grazie alla professionalità ed all’esperienza dell’operatore C.O.P.S. unitamente alla capacità e prontezza d’intervento delle pattuglie è stato possibile mettere in atto un dispositivo di sicurezza, tale da scongiurare il peggio, mettendo al sicuro i 20 km di autostrada interessai che ignari utenti stavano percorrendo per raggiungere le località per trascorrere le ferie.

Immediatamente allertate ed intervenute presso lo svincolo di Lamezia Terme, mentre una pattuglia preparava un vero e proprio sbarramento, l’altra partiva alla ricerca dell’autovettura contromano, intercettandola poco dopo, mettendo così fine al grave pericolo che stava creando a sé stesso ed a tutti gli altri utenti.

«Questo è un tratto particolarmente soggetto ad eventi simili» afferma il Segretario Generale Provinciale LES di Catanzaro Francesco Cassano «probabilmente per la conformazione particolarmente articolata degli svincoli, pertanto crediamo e chiediamo di prendere i dovuti provvedimenti o di fare le opportune verifiche all’ente proprietario ANAS, delimitando le corsie delle rampe di accesso in A2 degli svincoli con dei cordoletti in gomma rialzati e delineati da paletti di plastica in modo da evitare e non indurre in errore gli utenti della strada».