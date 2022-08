I rifiuti ingombranti in località Annunziata indignano l’associazione Senza Nodi

Nadia Donato, presidente associazione Senza Nodi, lamenta che località Annunziata sopra il quartiere Bella, «è nel totale abbandono. L’inciviltà di chi lascia rifiuti di ogni genere è il segno di quanto poco si ami la propria terra, di come non si rispetti l’ambiente ed il bene di tutti. Deturpando queste aree non si fa altro che inquinare e rendere difficile la vita di tutti. Il mancato rispetto del terreno è la “strafottenza” di chi sa di rimanere impunito e non si preoccupa di quanto danno arreca agli altri e anche a se stesso».