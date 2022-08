Domani assemblea degli iscritti del Pd per presentare i propri candidati al Parlamento

La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre è iniziata. Domani alle 18 si terrà l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico presso il centro congressi Prunia, in via Sant’umile da Bisignano, per presentare i propri candidati al Parlamento: Lidia Vescio, Italo Reale, Giuseppina Iemma e Francesco Pitaro.

«Sarà un momento molto importante della nostra campagna elettorale e auspichiamo una partecipazione numerosa per dimostrare l’impegno e il sostegno di tutto il Pd alla nostra squadra» è la nota di accompagnamento.