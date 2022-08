Problemi all’illuminazione pubblica su via Delle Palme, via Roberto il Guiscardo, via degli Itali secondo l’associazione di Capizzaglie

Secondo l’associazione “Quartiere Capizzaglie” l’illuminazione pubblica sarebbe assente da settimane su via Delle Palme e via Roberto il Guiscardo, cui si aggiunge anche via degli Itali, «ma ci arrivano segnalazioni anche da altre zone del quartiere e della città, dove tra l’altro viene meno la sicurezza stradale per gli automobilisti e dei pedoni».

Si reputa che «il disservizio è stato più volte segnalato alla società Lamezia Multiservizi, azienda che opera nel campo dell’illuminazione pubblica, ma tali segnalazioni sono rimasti praticamente inascoltate», anche perché da settembre la manutenzione dell’illuminazione pubblica passerà ad un’altra società esterna, e le segnalazioni dall’8 agosto devono essere fatte per altra via come comunicato dal Comune.