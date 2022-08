Secondo Gennarino Masi, segretario cittadino del Pd, «la prima amministrazione Mascaro ha lasciato in eredità, alla commissione straordinaria, tutti gli impianti, nessuno escluso, privi di certificato di agibilità oggetto, in taluni casi, di provvedimenti prefettizi che ne hanno inibito l’uso», anche se curiosamente molti degli impianti citati nell’esamina erano aperti prima dell’arrivo della terna commissariale, così come durante la gestione precedente amministrativa poiché precedenti nella costruzione, ed in più casi non c’è stata un’ordinanza che motivasse la chiusura.

Masi cita così alcuni casi che chiamano in causa direttamente la gestione amministrativa comunale che ha effettuato lavori negli impianti negli anni: «il campo di calcio “Remo Provenzano” è chiuso da anni per inagibilità, non risulta nemmeno accatastato e per questo motivo il Comune non ha potuto chiedere finanziamenti. Inoltre si osserva che nei pressi del campo “Provenzano” in uno stato di degrado e abbandono totale risulta la cupola geodetica che potrebbe essere utilizzata per sport minori; il campo di calcio di Fronti è abbandonato, chiuso da anni per inagibilità; il PalaGatti e la palestra Savutano sono fruibili la mattina per gli studenti e chiuse al pomeriggio da anni per le attività sportive (allenamenti in particolare delle squadre di basket e volley); al PalaSparti si ripresenterà il problema del sovraffollamento visto che giocano le gare di campionato e si allenano (comprese le squadre giovanili) le numerose squadre di volley, basket, calcio a 5 maschile e femminile oltre ad altre realtà come il pattinaggio e la scherma (lo scorso inverno gli allenamenti si sono svolti nei corridoi)».

Non va meglio quanto in programma poiché si contesta che «al nuovo Palasport di via del Progresso tutto è fermo dopo il completamento dell’opera ma mancano ancora gli arredi e i seggiolini per gli spalti per i quali non è ancora stato pubblicato il bando di gara, così come quello della gestione. La sua messa in funzione potrebbe decongestionare il PalaSparti», anche se non sono dello stesso parere le società sportive, che reputano i costi di gestione ed uso della struttura elevati (anche se ancora non pubblicati dall’amministrazione comunale).

Masi cita poi le gestioni degli impianti attualmente aperti, ovvero Guido D’Ippolito (Fc Lamezia Terme), Rocco Riga (Promosport), Gianni Renda (Sambiase) e PalaSparti (Raffaele Lamezia), sostenendo che «si è ora in attesa della stipula delle convenzioni» che però sono già state avviate, anche se in ritardo rispetto al 1 agosto che era stato previsto da bando come inizio, per via della scarsa celerità degli uffici amministrativi a valutare le documentazioni di 4 concorrenti (1 per ogni struttura).

Secondo Masi «se riaprissero i campi di calcio “Provenzano” e Fronti gli altri impianti avrebbero meno problemi di affollamento, oltre che essere utili anche per il calcio giovanile», anche se questo varrebbe solo per i campi di calcio, tre strutture che riescono a coprire la domanda delle varie società, ma non per lo sport indoor.

Si punta il dito così contro la gestione politica, senza citare i fondi ottenuti per l’adeguamento funzionale del Palasparti ed il miglioramento del “Rocco Riga” tramite i fondi europei, su cui però ancora pende l’incognita di dover rispettare i tempi e la carenza di personale per poter progettare ed affidare i lavori.

Masi invece rimarca come «ad oggi non è ancora chiaro quali e quanti altri impianti siano provvisti di agibilità ma, ancora più grave, non è chiaro quali siano gli indirizzi dell’amministrazione sulle concessioni o autorizzazioni all’uso degli impianti», nonostante si sia citato il bando di gestione stesso ed un regolamento comunale sia pubblico, e si siano tenute più sedute di quarta commissione (dove è presente anche l’unica consigliera del Pd attualmente facente parte del gruppo consiliare) ed anche con le società indoor, sebbene Masi disconosca il tutto sostenendo che «nulla si sa sull’attività del consiglio e delle commissioni consiliari in ambito sportivo, avendo registrato solo un atto di arbitraria spartizione per il rinnovo della consulta dello sport che non ha mai prodotto alcun documento di sintesi sullo stato e sulle prospettive dello sport in città», anche perché l’attuale composizione è ferma per la morte di un componente da dover sostituire.

Nel Dup (documento unico di programmazione) approvato in consiglio comunale a maggio i riferimenti agli impianti sportivi non mancano:

Strutture sportive ed edilizia sportiva

Con riferimento all’edilizia sportiva, occorre recuperare il tempo purtroppo malamente perduto e sarà necessario riallacciare il front-office istituzionale con il Credito Sportivo che durante l’amministrazione 2015-2017 aveva visto l’approvazione dei finanziamenti inerenti sia la realizzazione del manto erboso per lo stadio Guido D’Ippolito (per circa euro 600.000,00) e sia la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport (per circa euro 1.000.000,00); con riferimento a detta ultima struttura, si è di recente ottenuto nel dicembre del 2021 importante finanziamento per la sua riqualificazione.

Nel frattempo, sono in via di ultimazione i lavori di realizzazione di impianto sportivo in Lamezia Terme Sambiase nel quartiere Savutano, in prossimità della Chiesa di Santa Maria Goretti, e ciò a seguito di finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria come da comunicazione ricevuta il 09/12/2020.

Inoltre, occorrerà ulteriormente programmare, sempre con accesso alle varie fonti di finanziamento:

la rigenerazione e la posa in opera dell’erba sintetica al campo sportivo di Fronti;

la rigenerazione e la posa in opera dell’erba sintetica al campo sportivo Provenzano;

la rigenerazione del campo polifunzionale di S. Eufemia Lamezia, per il quale deve esserci specifica attenzione alla disciplina della pallamano;

la realizzazione di un campo polifunzionale nell’area collinare di Sambiase al fine di catalizzare le molteplici società sportive che vi gravitano e per realizzare un centro sociale-ricreativo allargato.

Inutile, poi, rappresentare che le strutture sportive debbono essere rese pienamente fruibili e debbono consentire lo svolgimento dell’attività al maggior numero possibile di soggetti; al riguardo, deve, tra gli altri, velocizzarsi l’utilizzo di tutte le palestre scolastiche che si possano aggiungere all’opera celermente ultimata durante la scorsa amministrazione e cioè al Campo Sportivo Polivalente ubicato nel Parco Impastato, finalmente pienamente funzionale.

Nuovo Palazzetto dello Sport

Il Palazzetto dello Sport di Via del Progresso è oramai in via di completamento pur se in ritardo rispetto agli iniziali termini fissati per l’ultimazione dei lavori.

Al riguardo, è stato richiesto finanziamento per i lavori complementari che riguardano soprattutto l’area esterna in termini di parcheggi, illuminazione e viabilità con positive rassicurazioni da parte della Regione Calabria.

Necessita, altresì, procedere con urgenza ad espletare ogni adempimento per la gestione dell’’opera, tenendo necessariamente conto dell’originario progetto per come finanziato e considerando che l’opera deve comunque rinvenire la sua sostenibilità e l’autofinanziamento dei costi di gestione anche con l’utilizzo per grandi eventi che possa affiancarsi alle esigenze e finalità specifiche delle tante associazioni sportive lametine e del lametino.

Centro Federale Tiro Con L’Arco

A seguito di delibera di G.C. n. 219 dell’11/07/17, vi è stata la concessione in diritto di superficie alla Fitarco di un’area posta all’interno del Parco XXV Aprile per la realizzazione di una importante struttura quale il “Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l’Arco con campo di tiro indoor ed outdoor”. Ciò a seguito del finanziamento ottenuto nel Piano Nazionale Sport e Periferie di cui alla legge n. 9 del 23/01/2016. Trattasi di opera importante che deve avere celere attuazione per la rivitalizzazione ed anche per la caratterizzazione di uno tra i più importanti e belli parchi cittadini.

Stadio Gianni Renda

Lo stadio Gianni Renda è un fiore all’occhiello nell’impiantistica sportiva regionale ed ha una ubicazione che lo rende particolarmente adatto per ogni tipologia di manifestazione anche a valenza nazionale. Completati i lavori complementari disposti a seguito della delibera di G.C. n. 1583 del 21/12/16, lo stadio Renda può essere oggi oggetto di nuovi investimenti e tra questi anche quelli finalizzati ad ospitare l’atletica leggera e ciò sia per poter consentire l’esercizio della pratica sportiva e sia quale possibile sede di prestigiose manifestazioni.