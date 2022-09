Gianturco contesta a Sorical il reale impatto sui disservizi idrici della nuova condotta tra via Murat e via La Pira

«Lasciano molte perplessità le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Sorical Cataldo Calabretta in merito al continuo disservizio della condotta idrica denominata ‘Sambuco’. Gli interventi posti in essere non saranno risolutivi» reputa il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Mimmo Gianturco.

«Le ultime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Commissario Sorical, Cataldo Calabretta, sono fortemente preoccupanti e lasciano molte perplessità», aggiunge l’esponente dell’opposizione consiliare, «apprendiamo attraverso le sue affermazioni che gli interventi di miglioramento e potenziamento della rete idrica Sorical, Società pubblica regionale, è avvenuta e/o avviene in base alla puntualità dei pagamenti delle spettanze da parte dei comuni e non in base alle reali necessità dei territori e bisogni dei cittadini, alle condizioni vetuste e obsolete delle condutture, per le quali si spera siano stati valutati, quindi, considerati, almeno i costi di riparazione, ormai giornalieri, a fronte di una sostituzione della parte ammalorata della tubazione che rifornisce i centri urbani e che tanto incide sul servizio chiamato a garantire, ad una programmazione attenta ed oculata incentrata sulle reali priorità».

«Queste scelte di Sorical sono chiaramente discutibili – continua Gianturco – ma fotografano la reale situazione politica e gestionale in cui si trovano costretti a vivere moltissimi cittadini lametini, soprattutto i residenti della zona di Sambiase. A questo punto i lametini si chiedono: se l’intervento di ripristino dell’esercizio su Via Gioacchino Murat sia realmente risolutivo visto che a nostro parere potrebbero continuare ad esserci disservizi futuri; se il dimensionamento della nuova conduttura del primo lotto, già posata tra Via Gioacchino Murat e Via Giorgio La Pira, sia sufficiente a garantire la richiesta della rete idrica a servizio della collettività e se si è tenuto conto del futuro sviluppo urbano; se la Lamezia Multiservizi rispetta gli accordi presi con Sorical per il Piano di Rientro; quali altri futuri interventi di miglioramento della rete idrica è stata già pianificata».

Nel contesto Sorical è uscita dalla liquidazione ad inizio estate, la Multiservizi è ancora in concordato, e alle porte teoricamente c’è un terzo ente regionale che dovrebbe gestire il ciclo idrico integrato mentre i due soggetti precedenti si rimbalzano le accuse ed i disservizi sono frequenti.