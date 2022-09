Pegna chiede di rilanciare l’istituzione della “Città Metropolitana di Lamezia-Catanzaro”

«Dal sindaco del capoluogo, peraltro di nuova generazione, mi sarei aspettato proposte concrete e di reciproco interesse, come ad esempio immaginare e lavorare per la sostituzione dell’ormai quasi inutile Provincia con il nuovo Ente che classifica le aree più importanti del Paese, le Città metropolitane, e non risvegliare rancori, disfide e polemiche sopite» dichiara Ruggero Pegna, consigliere comunale UdC di Lamezia Terme, inserendosi nel dibattito politico e molto sterile sulla proposta di cambio di denominazione dell’aeroporto lametino, «il tema non è appropriarsi di nomi di strutture che si trovano altrove, senza che in tutto ciò ci sia un senso, semmai pensare alla “Città Metropolitana di Lamezia-Catanzaro”, realtà che, di fatto, ha tutti i presupposti per esserlo e che, grazie al nuovo Ente, potrebbe godere dei necessari supporti finanziari per imprimere un forte e reale sviluppo».

Secondo il promoter «l’asse Lamezia/Germaneto, con tanto di aeroporto, stazione ferroviaria centrale, uscita A2, statale 18, il porto in progetto, ecc, cioè il nodo di comunicazione più importante forse del Sud da una parte e, dall’altra, la Cittadella Regionale, l’Università e le Strutture Ospedaliere, insieme alle due rispettive coste e a tutti i comuni che vi ricadono, con tanto di superstrada dei Due Mari a collegare Tirreno e Ionio, costituisca a tutti gli effetti la più grande e interessante Area Metropolitana della Regione».

Pegna sostiene che «il nuovo Ente potrebbe realmente fare da volano ad un nuovo sviluppo sinergico, organico, condiviso e moderno dell’intero territorio, capace di valorizzare secondo un piano urbanistico, delle infrastrutture e dei trasporti intercomunale tutte le peculiarità locali, migliorando qualità della vita e benessere di ogni singola realtà. Piuttosto che riprendere la stucchevole bega onomastica da sagra paesana di nomi e cognomi, pennacchi e bandiere, io ce l’ho così e tu ce l’hai colì, si pensi realmente alla crescita di quest’area baricentrica e strategica, trovando punti d’intesa e non di scontro».

Si ricorda che «la superficie di Lamezia è di ben 162 kmq, quella di Catanzaro di 102 kmq, cioè di ben 62 kmq in più, territorio che non può essere relegato a quello di un paesotto di provincia. Con una superficie tale, nel cuore della regione, Catanzaro e Lamezia hanno solo da guadagnarci entrambe a camminare insieme, ma guidate dal buon senso».