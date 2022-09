Sdegno bipartisan lametino verso l’idea del sindaco di Catanzaro di mutare la denominazione dell’aeroporto lametino

Coro unanime bipartisan di dissenso verso l’auspicio del sindaco di Catanzaro, inserito nelle linee programmatiche da primo cittadino, di modificare la denominazione dell’aeroporto lametino, al netto della carenza di competenza istituzionale esistente.

Secondo il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, invece «ben altri sono i problemi che l’area centrale della Calabria deve e dovrà affrontare evitando di ritornare su stucchevoli tematiche frutto del campanilismo più bieco. La detta incomprensibile richiesta avrà ovviamente la più ferma opposizione da parte della Città di Lamezia Terme e del suo comprensorio che tenderà al contrario a porre l’attenzione sulle necessità di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme ed al riguardo ci si augura che il Sindaco di Catanzaro sappia anche lui impegnarsi affinchè si proceda ad esempio al più presto alla realizzazione della nuova Aerostazione che da tempo si attende e sulla quale nelle linee programmatiche sembra non rinvenirsi una sola parola».

Nessuna menzione della questione tecnica neanche dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Mimmo Gianturco e Rosy Rubino, per i quali «l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme ha già un nome: ‘Sant’Eufemia’. Per tale ragione riteniamo incomprensibile e improponibile la proposta del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita di modificarne la denominazione ufficiale. E’ proprio in questa parte della città di Lamezia Terme – aggiungono Gianturco e Rubino – che nel 1976 venne inaugurato il più importante investimento infrastrutturale della Regione al servizio della Calabria e dei calabresi. Fu una scelta oculata e strategica confermata dal continuo aumento dei passeggeri che l’aeroporto più importante della Calabria e uno dei più importanti del Sud Italia ha fatto registrare sin dalla sua nascita. Quello che oggi interessa non è modificarne la denominazione, in quanto l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme Sant’Eufemia ha già un nome legittimo e consolidato nel tempo, ma piuttosto quello di incrementarne ulteriormente lo sviluppo in quanto è tra i 12 scali strategici a livello nazionale e rappresenta la vera porta di ingresso della Calabria. E’ ora di dire basta ai soliti campanilismi e lavorare in sinergia per rilanciare e rafforzare l’area centrale della Calabria».

«Uno scivolone che lascia basiti – così, Giancarlo Nicotera presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme– non può essere definito diversamente ciò che ha proposto, nelle sue linee programmatiche, il primo cittadino di Catanzaro, in merito all’aeroporto di Lamezia Terme. Parole ed evocazioni che sanno di antico, sterile ed inutile campanilismo, di cui nessuno sentiva francamente il bisogno. Davvero un pessimo inizio quello del Sindaco Fiorita. Se si vuole arrestare il lento, ma, progressivo arretramento dell’area centrale della Calabria, occorre creare le condizioni per un dialogo serio e costruttivo tra le due città di Catanzaro e Lamezia Terme, riconoscendo le peculiarità di ciascuna di esse e permettendo ad ognuna di dare il proprio apporto per la crescita del territorio. La Calabria ha bisogno di una politica che si rimbocchi le maniche e lavori a favore di tutti i territori, e non certo di proposte surreali, inconcepibili ed illogiche, che sanno di mera propaganda e che vanno respinte al mittente, senza se e senza ma».

«La difesa strenua della originaria denominazione dello scalo aeroportuale (Aeroporto internazionale di Lamezia Terme) non ha nulla da spartire con il campanilismo e con altre battaglie di retroguardia, che infatti lascio ad altri» sostiene invece il parlamentare della Lega, Domenico Furgiuele, «la difesa del nome della infrastruttura simbolo della città, che sarà fortissima nel caso in cui si volesse portare avanti certe ‘vaccate’ lette sulla stampa, attiene alla dignità di una cittadinanza già troppe volte lesa nella sua ambizione di sviluppo e rivincita, anche per colpa dei mercanti che ci dovevano rappresentare».

Sdegno giunge pure dal fronte politico di Fiorita. Critiche arrivano anche dal Pd lametino, con la consigliere comunale Aquila Villella lamenta che «in Consiglio Comunale, all’indomani del suo insediamento, nel fargli gli auguri, mi ero detta sicura che i rapporti tra le due città sarebbero stati più forti, e che avremmo potuto, stavolta, condividere percorsi comuni. Certo, nel corso degli anni abbiamo assistito ai tanti tentativi di sottrazione di servizi territoriali, ma nessuno mai ha lontanamente pensato di poter cambiare il nome all’aeroporto che insiste sul territorio lametino. Onestamente, da lui ci saremmo aspettati altro». Si contesta che «ci saremmo aspettati ad esempio, e ci avrebbe trovati al suo fianco, che si interrogasse se possiamo ancora sostenere l’idea di un’unica società che gestisca i tre scali e che non ha portato alcun vantaggio allo scalo lametino. Anzi. Ci saremmo aspettati che volesse difendere il d.P.R. n. 201 del 2015 che inserisce Lamezia tra i 12 scali strategici del Paese e che, insieme alla città di Lamezia, volesse lavorare per evitarne la marginalizzazione che si sta consumando a vantaggio di quello di Reggio Calabria con l’avallo di Occhiuto e Cannizzaro. Ci saremmo aspettati che formulasse una proposta per rendere l’aeroporto motore di produzione turistica per l’intera Calabria».

Per il segretario cittadino dei democratici, Gennarino Masi, «ciò di cui ha bisogno l’aeroporto “internazionale” della Calabria, è che ci fosse una grande sinergia istituzionale, Regione, comuni e i soci Sacal, affinchè si recuperassero i finanziamenti necessari, per renderlo più moderno e funzionale al fine di farlo diventare davvero ed a tutti gli effetti tale». Si chiede così di evitare «di attardarci su temi così inutili, divisivi e superflui, e tentiamo invece di lavorare per la coesione sociale ed il benessere dei cittadini di quest’area e di tutta la regione, a partire dalla realizzazione di un sistema intermodale dei trasporti con infrastrutture stradali e ferroviarie, moderne e funzionali, per far arrivare in tempi rapidissimi i viaggiatori sia all’Aeroporto Internazionale, che alla Stazione Centrale di Lamezia».

Secondo Lucia Alessandra Cittadino, consigliera Comunale di Lamezia Terme nel gruppo Nuova Era, Fiorita dovrebbe invece rifarsi al proprio ruolo di docente universitario, poiché «la cultura gli avrebbe dovuto dare gli strumenti per capire, soprattutto in un’epoca di atroci conflitti mondiali, che le contrapposizioni e le ostilità sono esclusivamente foriere di divisioni e disgregazioni, proprio quello di cui nessuno sente il bisogno e che un politico che si professa illuminato e portatore di “primavera” non dovrebbe assolutamente coltivare».

Sebbene il tema non sia di competenza della politica locale secondo la Cittadino «Fiorita, se proprio ha tra le sue priorità quella di rinominare l’aeroporto di Lamezia Terme, avrebbe potuto invitare Sindaco, Giunta e Consiglieri Comunali a sedersi ad un tavolo e spiegare il perché ritenga di doversi arrogare tale diritto senza prima aver sollecitato un confronto ed un dialogo, all’esito del quale magari ci avrebbe pure convinto. Dinanzi a tele arroganza da me riceverà sempre un pregiudiziale e piccato no sia pur dinanzi a qualsiasi, sia pur lungimirante, motivazione».

In ultimo la stoccata politica: «pare che il Pd lo stia supplicando di candidarsi per concorrere alla elezione di Presidente della Provincia di Catanzaro, lo avviso sin da ora, che il mio “bel voto ponderato e pesante” come consigliera comunale di Lamezia non lo avrà».