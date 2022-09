«Servizi, territorio, igiene ed arredo urbano, sanità, il Campo Rom di Scordovillo, trasporti e mobilità devono essere ripensati e soprattutto gestiti» sostengono Mimmo Gianturco, consigliere comunale Fratelli d’Italia, e Marco Foti, dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti Fratelli d’Italia.

Dato il clima elettorale nazionale si reputa che «Lamezia ha necessità di pensare in grande per il suo futuro, perché il sistema dei trasporti e la mobilità sono la base per la crescita e lo sviluppo del territorio, economico e sociale. Diversamente si corre il rischio dell’isolamento, più di quanto avviene oggi. Ciò non deve distogliere l’attenzione dall’importanza della nostra città dal punto di vista agricolo, commerciale, industriale ed infrastrutturale per la posizione baricentrica nella regione. Ma sembra che tutto ciò non interessi a questa amministrazione, molto attenta invece al presenzialismo ultra locale», chiedendo che «Lamezia deve essere pensata come fulcro del sistema di collegamento dei trasporti tra Cosenza e Catanzaro», e di fatti stazione ferroviaria e autostrada che collegano i due centri passano dalla città della piana.

Si sostiene che «deve essere ripensato il sistema di Trasporto Pubblico Locale organizzato a servizio di tutti i punti strategici del territorio, il quale deve essere inteso anche come conubarzione con la prima cintura dei comuni. Aeroporto, Stazione, centro commerciale, ospedale e borghi antichi devono essere connessi attraverso un servizio metropolitano cosiddetto “corridoio di qualità”», di cui già si è parlato recentemente in via Perugini e che però non è detto vada avanti dopo le elezioni.

«A Lamezia Terme non vi è traccia di car sharing, car pooling, micromobilità, bike e scooter sharing. Nulla di tutto questo» si lamenta, citando servizi per lo più privati e presenti nelle grandi aree metropolitane dove esiste un adeguato numero di utenti che possano essere clienti.

«Gli scavi di Terina, il bastione di Malta, i tre centri storici meritano un’altra attenzione anziché l’oblio del dimenticatoio» si lamenta, «organizzazione e buona volontà, caratteristiche che non sono intrinseche a questa Amministrazione. Evitando di fare voli pindarici la nostra città ha necessità di attuare interventi programmatici mirati alla promozione di modalità innovative di trasporto basate sul paradigma della sharing economy. ICT ed innovazione sono già il passato dei sistemi di mobilità. Oggi occorre parlare di sistemi avanzati di mobilità che mettano in connessione utenti di molteplici target».

Si ricorda che sulla carta non mancano i progetti, ma mentre è l’assenza di personale a rallentare il tutto per gli esponenti di Fratelli d’Italia le carenze degli uffici dovrebbero essere di competenza degli organi di indirizzo politico: «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Piano Nazionale Complementare, Programma Operativo Regionale sono una realtà e non possono più attendere. Se questa Amministrazione non è capace di pianificare e programmare il futuro di questa città lo dica apertamente e si metta da parte».