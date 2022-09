Il movimento Lamezia Bene Comune non si schiera in vista delle elezioni ma boccia le proposte del centrodestra

Si è riunita nei giorni scorsi l’assemblea del movimento “Lamezia Bene Comune”, rappresentato in consiglio comunale dal consigliere Rosario Piccioni, per fare il punto sulle ormai imminenti elezioni politiche. «Elezioni che si svolgeranno in un contesto nazionale e internazionale che rappresenta, per diversi aspetti, un unicum nella storia degli ultimi cinquant’anni: mentre ancora si fanno sentire gli effetti della crisi sanitaria, sociale ed economica innescata dalla pandemia da Covid 19, siamo alle prese ormai da diversi mesi con la crisi internazionale determinata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti sul piano energetico ed economico si fanno sempre più drammatici per i nostri cittadini e le nostre imprese e si aprono scenari emergenziali per il prossimo autunno-inverno» reputa il movimento.

«Una campagna elettorale inaspettata, perché nessuno avrebbe immaginato che, per meri calcoli elettoralistici, l’irresponsabilità di alcune forze politiche ci avrebbe condotto al voto anticipato di fronte a uno scenario di crisi che avrebbe invece richiesto un governo e un parlamento nel pieno dei loro poteri», continua l’analisi, «una campagna elettorale brevissima, nel cuore dell’estate, con un quadro politico estremamente frammentato e una legge elettorale utile solo a salvaguardare postazioni di potere; legge elettorale con evidenti elementi di incostituzionalità che, in 5 anni, nei fatti, nessuna forza politica presente in Parlamento ha voluto realmente modificare, togliendo ai cittadini quel rapporto diretto con i candidati e il territorio che mortifica la democrazia e allontana sempre più i cittadini dalla politica e dalle istituzioni».

Con tali premesse il movimento «preso atto, purtroppo, che le forze democratiche e progressiste non sono state in grado di mettere in piedi una proposta unitaria, da noi auspicata, in grado di contrastare la destra, di fronte alla pluralità di posizioni al nostro interno e alle diverse sensibilità presenti, non si schiera apertamente con questa o quella coalizione, con questo o quel candidato, lasciando libertà di espressione di voto ai propri aderenti e simpatizzanti. Ma, consapevole dell’importanza del voto del prossimo 25 settembre da cui dipenderà la composizione del Parlamento e del governo che dovranno affrontare sfide cruciali per tutto il Paese, ribadisce alcuni punti chiari su cui tutti ci siamo ritrovati».

Ribadendo l’appello ad andare a votare, si ci schiera però apertamente contro il centrodestra e «qualsiasi disegno di trasformazione in senso presidenzialista e nella logica dell’uomo solo al comando e per salvaguardare quell’equilibrio e bilanciamento di poteri che ha salvaguardato la democrazia nel nostro Paese per oltre settant’anni; un voto contro ogni possibile forma di autonomia differenziata, che esaspera le già allarmanti diseguaglianze tra nord e sud del Paese, per ribadire il principio della solidarietà nazionale e affermare il ruolo centrale del Sud nell’utilizzo delle risorse del Pnrr che l’Italia ha intercettato soprattutto per sanare il gap tra il mezzogiorno e il resto del Paese; un voto contro ogni ipotesi di politica fiscale fondata sul modello “flat tax”, cucita su misura per i grandi patrimoni neppure minimamente toccati dalla crisi degli ultimi due anni e mezzo, e per un fisco realmente equo a favore delle famiglie, dei lavoratori dipendenti, dei professionisti, degli artigiani, delle piccole e medie imprese e di chi ha pagato il prezzo più alto della crisi prima pandemica e ora energetica».

Si chiedono invece «di rispondere alle istanze di innovazione di questo Paese: nelle misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, in primis di chi ha perso il lavoro negli ultimi due anni e mezzo, strumenti che vanno certamente migliorati e implementati ma non demonizzati perché il “nemico” di una forza progressista è l’emarginazione sociale ed economica, non le misure per aiutare le persone; nelle politiche di innovazione ambientale ed energetica che richiedono investimenti pubblici e soprattutto una visione ben definita nell’ottica della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale; nella difesa dei diritti civili delle persone».