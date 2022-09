Milena Liotta incontra il commissario Aterp e sul progetto Sara contesta il Comune per gli atti tecnici

Al netto degli atti amministrativi esistenti, Milena Liotta, componente direttivo cittadino e direzione provinciale Pd, nuovamente torna a lamentare la situazione di Savutano, parlando di «degrado fisico e sociale in cui versa tale area con i problemi connessi all’occupazione non autorizzata di alloggi delle palazzine di proprietà Aterp, ormai da lunghissimo tempo in completo stato di abbandono e perciò oggetto anche di atti di vandalismo, in un quartiere ad alta densità abitativa».

Si cita così ancora una volta il Progetto Sara, reputando che «il comune di Lamezia ha la responsabilità della corretta gestione del consistente finanziamento statale specifico, soprattutto in relazione ai suoi effetti sociali», e rammentando che «dopo la denuncia sullo stato di degrado e di abbandono dell’area effettuata nei giorni scorsi dai dirigenti del PD Lametino, una delegazione di cittadini ha incontrato il Sindaco Mascaro, il quale ha scaricato tutte le responsabilità sull’Aterp», mentre la rappresentanza di cittadini ha incontrato Paolo Petrolo, Commissario straordinario Aterp, al fine di ottenere risposte.

«Nel corso del lungo e proficuo dialogo, il Commissario, condividendo le preoccupazioni dei residenti di via Cilea e via Cianflone, ha illustrato con estrema competenza tutte le attività che i suoi uffici stanno svolgendo su tutto il territorio Lametino», spiega la Liotta, «in particolare ha sottolineato che, rispetto alla riqualificazione dell’area oggetto dell’incontro, è tuttora in attesa della consegna degli elaborati tecnici da parte del Comune di Lamezia Terme, senza i quali ogni intervento sui fabbricati è assolutamente precluso. A questo punto la domanda è sempre la stessa: cosa sta facendo il Comune? A che punto sono gli elaborati ? Quando saranno inoltrati all’Aterp?»

Ma i tecnici sono esterni, e quanto di competenza già affidato a marzo.