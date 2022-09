Il Cuc a Reggio Calabria non completa il passaggio di consegne per gli asili lametini, Masi punta il dito contro il Comune

Riprendendo la notizia lanciata dalla Cisl settimana scorsa, anche Gennarino Masi, segretario cittadino del Pd, lamenta il rinvio dell’apertura delle attività dei tre asili nido comunali ubicati in via Conforti, via Spartivento e via Giovanni XXIII successivi al cambio nella gestione dell’appalto ed alla realizzazione di alcuni lavori (necessari per l’accreditamento avvenuto a febbraio).

Secondo masi «sono decine le famiglie che sono state costrette ad iscrivere i propri figli in scuole private. La mancata riapertura sta creando forte disagio nelle famiglie in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa che faticano a conciliare la vita lavorativa con quella familiare tutto ciò nel mentre con il PNRR vi sono stati cospicui finanziamenti per aprire nuovi asili nido», fondi cui per altro anche l’amministrazione comunale è stata ammessa con riserva.

Se i posti disponibili erano 77 (30 posti per l’asilo Nido di Via Conforti; 26 posti per l’asilo nido di Via Spartivento; 21 posti per l’asilo nido di via Giovanni XXIII), l’affidamento del servizio non è avvenuto in via Perugini ma tramite la centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria, come specificato già a luglio nell’apertura delle iscrizioni, in cui non era indicata una data certa di apertura a settembre.

Secondo Masi però «il ritardo dell’apertura avrà pesanti ripercussioni economiche in quanto inciderà sui bilanci delle famiglie costrette a rivolgersi a baby sitter e asili privati ma avrà conseguenze negative anche sulle lavoratrici impegnate da anni presso le strutture che perderanno qualche mese di stipendio. Ancora una volta assistiamo all’inconcludenza amministrativa dell’amministrazione Mascaro che non è in grado di assicurare i servizi essenziali per i cittadini».