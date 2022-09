Non solo aeroporto, nelle linee programmatiche di Fiorita anche la proposta di portare a Catanzaro parte degli studios

Ad inizio settimana il nuovo sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, nel presentare le proprie linee programmatiche per quanto riguarda la città capoluogo di regione aveva suscitato un acceso dibattito tra le due sponde dell’istmo nel proporre di cambiare la denominazione dello scalo aeroportuale lametino, anche se ai fini pratici tale scelta non compete né ai comuni, né alla Regione, né alla società che gestisce lo scalo (Sacal potrebbe al massimo varare un’intitolazione che avrebbe un valore simbolico commerciale, ma non tecnico e reale).

Fiorita, che nel frattempo è stato anche indicato dal centrosinistra come candidato alla presidenza della Provincia (turno elettorale interno agli eletti dei vari comuni fissato per il 28 settembre), nelle 64 pagine di intenzioni e proposte per la città dei tre colli cita Lamezia Terme 12 volte (Catanzaro da parte del sindaco di Lamezia Terme nelle linee programmatiche compare 14 volte, ma per lo più come sede di Provincia, Prefettura ed Azienda Sanitaria Provinciale), sia lanciando messaggi di condivisione e lavoro in sinergia, ma anche per voler avocare sulla costa ionica quanto previsto su quella tirrenica.

Nel paragrafo “Catanzaro Capoluogo. Dal declino a una nuova centralità” secondo Fiorita «alla debolezza e all’inerzia del Capoluogo fanno riscontro le dinamiche delle aree più strutturate della regione: l’asse Cosenza-Rende, avviato ormai alla definitiva conurbazione e probabilmente alla nascita di una Città unica; la Città Metropolitana di Reggio Calabria, peraltro in stretta connessione con la Città di Messina; la nuova Città di Rossano-Corigliano; l’Area di Lamezia Terme che appare più in connessione con le province di Cosenza e Vibo Valentia e che reclama la sua centralità». Per contrastare ciò si chiede «una legge speciale per Catanzaro Capoluogo che preveda le necessarie coperture finanziarie e non incorra nel giudizio di anti costituzionalità» all’interno della quale provvedere «alla realizzazione del sistema metropolitano Catanzaro-Lamezia Terme, in una visione di Area Vasta che valorizzi anche il rapporto con Soverato e la costa Jonica; all’adeguamento e al potenziamento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture (porto, strade, collegamenti ferroviari, aeroporto, servizi alle imprese)».

Si precisa che «non viene per nulla abbandonata la visione di un asse urbano con Lamezia Terme che consideriamo un processo naturale, inarrestabile, ma che deve essere governato e non lasciato all’improvvisazione», reputando «una partita che si gioca essenzialmente sui trasporti e sulla comunicazione tra i due territori: il ruolo dell’aeroporto internazionale, la tratta ferroviaria Catanzaro Lido-Lamezia Terme con funzioni metropolitane». Un ruolo alla pari quindi? Non proprio, perché secondo Fiorita «Catanzaro non può proporsi nell’attuale condizione di debolezza e di subalternità. Io l’ho segnalato anche in campagna elettorale: esiste il rischio che fondamentali funzioni – e ho fatto gli esempi della maxi aula processuale, degli archivi giudiziari distrettuali, degli studios cinematografici della Film Commission, dell’istituto di ricerca intitolato a Renato Dulbecco – trovino una collocazione nella Piana di Lamezia e nella sua Area Industriale di San Pietro Lametino con la scusante che Catanzaro non ha gli spazi, i contenitori, le infrastrutture dei trasporti e della sosta. Noi non asseconderemo questa tendenza che purtroppo è stata favorita – mi spiace dirlo – dalla debolezza e dall’inconsistenza politica della passata Amministrazione. Ho ricevuto critiche quando a gennaio ho contestato il fatto che l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario si celebrasse a Lamezia Terme. Era una questione fortemente simbolica, non un problema di campanile. È Catanzaro la più importante, storica, sede dell’Amministrazione della Giustizia e di questo parlerò più avanti nel capitolo dedicato al Distretto Giudiziario. L’asse metropolitano Catanzaro-Lamezia Terme si farà, perché è un processo inevitabile e importante, ma si farà solo quando Catanzaro avrà rialzato la testa e si porrà in maniera quanto meno paritaria con la consorella. Ecco perché è fondamentale unire le forze dei Comuni e fare sentire il peso di 140.000 abitanti e delle grandi potenzialità dell’area di riferimento», anche se Catanzaro fa 85.544 abitanti e Lamezia Terme 67.110, con autostrada, ferrovia e aeroporto racchiusi in pochi chilometri sulla costa tirrenica.

Sul piano dei trasporti, al netto degli annunci del mese scorso da valutare nel dopo le elezioni, nella linee programmatiche di Mascaro si reputa «di fondamentale importanza è stato l’aver preservato, in ambito ferroviario, la linea Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido nel tracciato attualmente esistente evitando così il rischio di marginalizzazione degli abitati di Sambiase e Nicastro. Ora occorrerà chiedere il puntuale rispetto e la celerità nell’attuazione degli interventi già preventivati tra i quali la sensibile riduzione, tramite elettrificazione e potenziamento del servizio, dei tempi di percorrenza per il collegamento Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale; al riguardo, è importante aver ottenuto, su specifica sollecitazione, l’ammodernamento delle Stazioni Ferroviarie di Nicastro e Sambiase che andranno sempre di più interessate dallo sviluppo della linea».

Per Fiorita si ci divide tra il già citato problema di come chiamare l’aeroporto (attualmente Sacal non ha neanche un consiglio di amministrazione in carica, ed il Comune di Catanzaro ha quote minori tra i soci pubblici) e quello ferroviario, sostenendo che «sul piano delle grandi infrastrutture del trasporto nazionale e internazionale, dovremo aprire un nuovo protagonismo del Comune di Catanzaro nella vita e nella gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme che è, nei fatti, l’aeroporto del Capoluogo. Sono orgoglioso di avere, da modesto cittadino e operatore politico, contribuito a contestare la scelta di privatizzare la Sacal con la vendita delle azioni in possesso di Comune e Provincia di Catanzaro. Così come voglio dare atto al presidente Occhiuto di avere riportato nella sfera pubblica la maggioranza azionaria di Sacal. Ora si tratta per Catanzaro – che ha avuto un ruolo storico nella nascita dell’aeroporto – di tornare ad avere una funzione attiva nei programmi di sviluppo dello scalo e capire come meglio integrarli con le esigenze del Capoluogo. Incontreremo il management della Sacal, a cui chiederemo l’apertura di un terminal nella Città di Catanzaro, un luogo fisico dove è possibile chiedere informazioni, fare prenotazioni, fare partire e arrivare le navette da e per l’aeroporto, favorire l’interscambio con la rete di mobilità della Città», anche se non è chiaro perché la società che gestisce gli aeroporto calabresi dovrebbe essere anche un tour operator nella versione descritta dal sindaco.

Si passa poi alla questione del nome: «c’è poi una questione nominalistica che – certo – ha solo un significato simbolico, ma spesso dietro i simboli ci sono i contenuti e le scelte. Io chiederò alla Regione e al Ministero competente che la denominazione ufficiale dello scalo sia Lamezia Terme – Catanzaro e che naturalmente tale denominazione venga riportata su tutta la comunicazione. Mi pare una denominazione rispettosa del fatto che l’aeroporto insista sul territorio lametino, ma non c’è dubbio che la Capitale della Calabria sia il naturale riferimento per i viaggiatori», dichiarazioni che non hanno però citati dati a riguardo.

Tornando al trasporto su rotaia, per il primo cittadino «fondamentale per Catanzaro, occorre lavorare sue due fronti: il primo riguarda i programmi annunciati dal Ministero delle Infrastrutture e finanziati con il PNRR; il secondo, il completamento, l’entrata in funzione e il management della Metropolitana. Sul primo punto, occorre verificare con Ministero, RFI e Ferrovie della Calabria lo stato dell’arte e l’impatto che avranno i finanziamenti annunciati e che riguardano le tratte Sibari-Catanzaro Lido – Reggio Calabria e la Trasversale Lamezia Terme-Catanzaro Lido a cui il ministero ha dedicato 300 milioni di euro».

Come già emerso prima, non di solo aeroporto si vorrebbe occupare il Comune di Catanzaro, e così Fiorita annuncia che «chiederò alla Regione e alla Film Commission che hanno localizzato in Lamezia Terme gli studios cinematografici, di prevedere parte delle attività produttive nella Città di Catanzaro», sebbene sia già andati in appalto progettazione e affidamento lavori per quanto riguarda la struttura nell’area industriale.

In chiusura arriva anche un pensiero per l’offerta culturale, con il sindaco del capoluogo a lamentare che «non possiamo però non sottolineare che Catanzaro in questi ultimi anni è stata letteralmente tagliata fuori da tutti i grandi eventi musicali e spettacolari, dal recentissimo Jova Party a Roccella Jonica alla nuova edizione di Notre Dame de Paris a Reggio Calabria, dai concerti-evento di De Gregori-Venditti sempre a Roccella e di Riccardo Cocciante a Diamante, mentre a Lamezia Terme si programma già con un anno di anticipo lo show di un fenomeno popolare come Checco Zalone». Diversi eventi, per altro, organizzati dal promoter lametino Ruggero Pegna, attualmente anche consigliere comunale nella città della piana.