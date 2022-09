Venerdì incontro con i candidati alle elezioni politiche su “La transizione ecologica che serve alla Calabria”

Venerdì alle 17,30, a Lamezia Terme presso la Sala Civico Trame in via Degli Oleandri n. 5, Legambiente Calabria ha organizzato un evento pubblico per discutere con altre associazioni, imprese dell’economia circolare e con i candidati e le candidate al Parlamento della Repubblica in Calabria su “La transizione ecologica che serve alla Calabria”.

«A partire dalla crisi climatica ed energetica parleremo di temi essenziali per il nostro futuro nella consapevolezza che la partecipazione ed il confronto sono vitali per la democrazia» spiega la presentazione, «l’evento segue quello nazionale del 15 settembre a Roma in cui Legambiente presenterà, alla presenza delle forze politiche che si sono candidate al governo del Paese, le proprie proposte per la prossima legislatura su ” La transizione ecologica che serve all’Italia”».