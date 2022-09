Elezioni Politiche 20022: Coldiretti Calabria incontra venerdì i candidati

Nell’imminenza delle elezioni politiche del 25 settembre Coldiretti Calabria ha organizzato per venerdì, a partire dalle 10, una sequenza di incontri con i candidati delle coalizioni e partiti politici nei collegi uninominali e plurinominali della Regione Calabria, che si terranno nella sede della Coldiretti Calabria a Lamezia Terme in Via Massimo D’Antona, 2.

«Nel corso dell’ iniziativa – annuncia il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto –alla quale interverranno dirigenti e soci, Coldiretti illustrerà e consegnerà ai candidati un documento con le priorità da affrontare con immediatezza. Sarà per i temi che si tratteranno – prosegue – nello stile di Coldiretti un confronto pressante, autorevole e concreto e sicuramente proficuo anche perché, il protagonismo dell’agricoltura e dell’agroalimentare e le politiche da attuare rappresentano, per la nostra Regione, questioni decisive per l’economia,il lavoro, la crescita e lo sviluppo».

«La capacità di resilienza e rinascita delle aziende agricole,agroalimentari e zootecniche – conclude il presidente di Coldiretti – dipenderà dalle misure rapide e concrete che verranno messe in campo dalla nuova classe politica che scaturirà dal verdetto delle urne dopo il 25 settembre».

Il programma prevede:

ore 10.00 – Enza Bruno Bossio, Nicola Irto, Francesco Pitaro, Dalila Nesci

11.30 – Mario Occhiuto, Fulvia Michela Caligiuri

13.00 – Ernesto Magorno

15.00 – Wanda Ferro, Fausto Orsomarso,

16.30 – Tilde Minasi, Domenico Furgiuele, Simona Loizzo,

L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina facebok di Coldiretti Calabria